Ensi kesän NHL-draftin ykkösnimeä Gavin McKennaa syytetään törkeästä pahoinpitelystä.
State Collegen poliislaitos julkaisi torstain vastaisena yönä tiedotteen, jossa kerrotaan, että Penn Staten yliopistoa käyvää McKennaa vastaan on nostettu rikossyyte.
McKennaa syytetään törkeästä pahoinpitelystä, lievästä pahoinpitelystä ja häiriökäyttäytymisestä.
Syytteisiin johtanut välikohtaus tapahtui 31. tammikuuta. Tiedotteen mukaan McKenna olisi lyönyt 21-vuotiasta miestä kasvoihin, mikä oli johtanut korjausleikkausta vaativiin vammoihin.
Jääkiekkotoimittaja Frank Seravallin mukaan välikohtaus sai alkunsa kaksikon välisestä sanailusta.
McKenna on vapautettu 20 000 dollarin takuita vastaan. Tapauksen ensimmäinen kuuleminen järjestetään 11. helmikuuta Centre Countyn oikeustalolla.
18-vuotiasta McKennaa pidetään laajalti tulevan varauskesän kärkilupauksena. Taitava ja lahjakas hyökkääjä teki alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa 14 (4+10) tehopistettä seitsemässä ottelussa.
Tällä kaudella hän on tehnyt yliopistosarja NCAA:ssa 32 (11+21) tehopistettä 24 otteluun.