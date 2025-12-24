Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen viimeinen valmistava ottelu ennen jääkiekon nuorten MM-kisoja päättyi keskiviikon vastaisena yönä tappioon.
Nuoret Leijonat kohtasi MM-kisojen kenraaliharjoituksessaan hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat. Suomi hävisi Duluthissa pelatun kamppailun 1–3-lukemin.
Nuorten Leijonien ainokaisesta vastasi Heikki Ruohonen, joka laukoi 1–1-tasoituksen avauserässä TPS-lupaus Aatos Koivun syötöstä. Ruohonen maalasi myös viikonlopun voitossa Saksaa vastaan.
Suomi kohtaa MM-turnauksen alkulohkon avausottelussaan Tanskan tapaninpäivänä kello 22.30. Suomen lohkossa pelaavat lisäksi Latvia, Tshekki ja Kanada.