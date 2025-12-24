Detroit Red Wings nousi tasaisen väännön jälkeen 4–3-kotivoittoon Dallas Starsista.
Dallasin maaleista kahdessa viuhuivat suomalaislavat. Texasilaisseuran illan ensimmäisen maalin viimeisteli ylivoimalla Roope Hintz, jolle osuma oli järjestyksessään 12. tällä kaudella.
Hintzin maalista kirjattiin syöttöpiste Mikko Rantaselle, joka sai syöttöpisteen myös Wyatt Johnstonin päätöserän osumasta. Johnstonin ylivoimamaalia oli Rantasen kanssa alustamassa Miro Heiskanen.
Rantanen otti kuitenkin päätöserässä kahden minuutin rangaistuksen estämisestä, millä oli ottelua johtaneen Dallasin harmiksi kohtalokkaat seuraukset.