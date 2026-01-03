Maastohiihdon Tour de Skillä nähtiin draamaa Val di Fiemmen sprinttiaika-ajossa, kun Ruotsin vahvalla sprintterillä Johanna Hagströmillä oli suuria vaikeuksia. Aiheesta kertoo Expressen.
Hagström sivakoi Trondheimissa aiemmin tällä kaudella perinteisen sprintin voittoon ja Tour de Skin avanneessa sprintissä tuli viides tila. Lauantain Val di Fiemmen aika-ajossa tuli neljäs sijoitus. Maalialueella kuitenkin odotti dramaattinen näky.
Hagström näytti kärsivän kovista kivuista ja taipui useita kertoja kaksinkerroin. Hän joutui pysähtymään useita kertoja matkalla pukuhuoneeseen ja yski voimakkaasti.
– Hänellä on todella vaikeaa. Se vaikuttaa hengitysteihin. Ne ovat tuhoutuneet meillä kaikilla, maajoukkuetoveri Moa Lundgren totesi.
– Hän jatkaa kilpailua. Hänellä on vain kovaa kipua hengitysteissä. Hänellä on vaikeuksia puhua, mutta hän taisteleen, tiedottaja Astrid Lindbäck kertoi.
Sprintin erävaihe käynnistyy kello 15.45.