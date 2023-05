Näin Venäjän mediassa puhutaan nyt sodasta – tapa käsitellä Prigozhinin Putin-hyökkäystä paljastaa paljon

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin ei ole kaihtanut kovia sanoja kritisoidessaan Venäjän sotamenestystä. Prigozhinin syytökset kovenivat jälleen eilen, kun hän pilkkasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin harkintakykyä ja kutsui tätä "iloiseksi isoisäksi". Prigozhin sanoi myös, että Venäjällä ei ole puolustusministeriötä vaan sen tilalla on "juonitteluministeriö". Videon julkaisi esimerkiksi riippumaton, Latviasta käsin toimiva uutispalvelu Meduza.

Valtion tiukan kontrollin alaisista venäläismedioista Prigozhinin kommentteja on vaikea löytää edes hakemalla. Esimerkiksi Komsomolskaja Pravda tai Izvestija -lehtien verkkosivuilta Prigozhinin kommentteja ei löydy.

Venäläinen uutistoimisto TASS sen sijaan viittasi Prigozhinin eilen julkaisemaan videoon, mutta kertoi siitä vain hyvin valikoidusti. Uutisen mukaan Wagnerin johtaja varoittaa, että Ukrainan vastahyökkäys on lähellä ja Wagner pysyy yhä Bahmutissa.

– He etenevät suoraviivaisesti. Ukrainan vastahyökkäys tapahtuu kentällä, ei televisiossa, TASS kirjoittaa Prigozhinin sanoneen.

Prigozhinin useaan otteeseen kiroama ammusten vähyys kerrotaan uutisessa toteavasti, ja Prigozhinin syytökset on jätetty kokonaan pois. Vedomosti -lehden artikkeli Prigozhinin videosta noudattaa samaa linjaa. Sen otsikkoon on nostettu Prigozhin kertoma tieto, että palkkasotilasyhtiö Wagner viipyy Bahmutissa vielä muutaman päivän. Prigozhin on aiemmin uhannut, että Wagner-joukot vetäytyvät Bahmutista.