Venäjällä on vielä yksi reservi ennen ydinasetta, ja se on Ukrainan vastahyökkäyksen kannalta merkittävä

Nyt on voitu jo nähdä vastahyökkäyksen valmisteluja, kun oletettavasti Ukraina on iskenyt lennokeilla Venäjän polttoainevarastoihin muun muassa miehitetyllä Krimillä ja Venäjän puolella Belgorodissa.

– Maa on vielä märkää. Jos lähtee liikkumaan tiestön ulkopuolelle, voi jäädä helposti kiinni vaunu- ja ajoneuvokalustolla. Siellä joudutaan selkeästi odottamaan maan kuivumista, että voidaan toimia maastossa avoimemmin ilman kiinnijäämisen vaaraa, Toveri sanoo.

"Vaativa operaatio"

– Kymmenientuhansien sotilaiden ja tuhansien ajoneuvojen hyökkäyksen koordinointi, että pystytään hyökkäämään puolustusasemista läpi, on vaativa operaatio. Kuinka hyvä ukrainalaisten osaamistaso on, sitä on vaikea sanoa, Toveri toteaa.