Karttavideo tuo selkoa Bahmutin kaoottiseen tilanteeseen: "Jos kaikki väitteet pitäisivät paikkansa, olisi ruumiita röykkiöittäin"

Bahmut ei ole kaupunkina ollut hetkeen täysin korvaamaton, sanoi Ukrainan sodan tilannekartan ylläpitäjä Emil Kastehelmi MTV Uutisille lauantaina.

Niin tai näin, Bahmutin hallinnasta on käyty aseellisen taistelun lisäksi raskasta sanasotaa viimeisen 24 tunnin aikana.

Venäjä väitti lauantai-iltana vallanneensa kaupungin kokonaisuudessaan. Ukraina kiisti tuoreeltaan väitteen, presidentti Vladimir Putin puolestaan onnitteli venäläisjoukkoja.

Sunnuntaiaamuna presidentti Volodymyr Zelenskyi vastasi "en usko", kun häneltä kysyttiin, vieläkö ukrainalaisjoukot taistelevat Bahmutissa. Myöhemmin Zelenskyi totesi, ettei Venäjä miehitä Bahmutia.

Tässä välissä Zelenskyin kanslia kiisti presidentin sanoneen, että Bahmut on kaatunut. Kyse oli kanslian mukaan väärinkäsityksestä.

Lauantai-iltapäivänä Ukrainan armeijan itäisten joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi väitti Reutersin mukaan, että ukrainalaisjoukkojen sivustahyökkäykset ovat lähellä Bahmutin kaupungin "taktista piirittämistä". Vastaavia väitteitä ei ole aiemmin esitetty, eikä niitä ole kyetty vahvistamaan.

Samalla ukrainalaiskomentaja totesi, että Ukraina hallitsee enää "merkityksettömiä" osia Bahmutista. Hänen mukaansa se on kuitenkin tarpeeksi, jotta Ukrainan armeija voi edetä kaupunkiin, kun tilanne muuttuu.

Pystyisikö Ukraina saartamaan kaupungin?

Ukraina on aiemmin väittänyt, että sen tavoite on piirittää Bahmut. Kastehelmi totesi lauantaina MTV Uutisille, että tällä hetkellä on vaikea nähdä, että Ukrainan käytössä olevien joukkojen voimat riittäisivät kaupungin saartamiseen.

– Ukrainan pitäisi vallata laajoja alueita ja useita kyliä. Pitäisi myös ylittää Bahmutjoki, Kastehelmi sanoo.

Tiedossa on, että viimeisen kymmenen päivän aikana Ukraina on tehnyt sarjan pienimuotoisia vastahyökkäyksiä Bahmutin ympäristössä.

Samaan aikaan Venäjän on vastavuoroisesti kerrottu edenneen itse kaupungin alueella, josta Ukraina on viime ajat hallinnut vain muutamia kortteleita.

– Yksikkömme hallitsevat muutamia rakennuksia ja heillä on vahvistettuja asemia Lounais-Bahmutissa, väittää Ukrainan itäisten joukkojen tiedottaja Serhiy Cherevatyi.

Ukraina "pyyhkäisi venäläisjoukkojen eteläkärjen"

Ukrainan vastahyökkäykset Bahmutissa ovat Kastehelmen mukaan "pyyhkäisseet Venäjän eteläisen kärjen aika tehokkaasti", minkä lisäksi Bahmutissa olevien ukrainalaisjoukkojen saarrostusuhka on isolta osin "purkautunut".

Periaatteessa olisi mahdollista, että Ukrainan väittämät Bahmutin "osittaisesta piirityksestä" voisivat pitää paikkansa, jos nämä Ukrainan hyökkäykset olisivat yhä edenneen pidemmälle. Vahvistettua tietoa tästä ei ole.

Kastehelmi totesi jo lauantaina, että Ukraina on väittänyt tuhonneensa "melko merkittäviä venäläisosastoja aika pienillä alueilla".

– Tiettyjä videotodisteita on, joista voidaan laskea jonkin verran tappioita. Jos kaikki Ukrainan väitteet pitäisivät paikkansa, pitäisi olla melkoisia röykkiöitä ruumiita, Kastehelmi sanoo.

Ukraina on puhunut vähän operaatioista riippuen "jopa satojen miesten" venäläistappioista, Kastehelmi kertoo. Ukrainan armeijan yleisesikunnan päivittäiset väitteet Venäjän kärsimistä henkilöstötappioista ovat kuitenkin pysyneet varsin tasaisina.

2:29 Ukraina jakoi toukokuussa videon, jossa se väittää maan armeijan raivaavan venäläisiä asemista Bahmutin ympäristössä.

"Onko se kylä, jos ei ole kuin kivijalat jäljellä?"

Kastehelmi ei usko, että Ukraina saisi hyökkäyksillään Bahmutin nopeasti takaisin.

Vastahyökkäyksistä ovat hänen mukaansa vastanneet lähinnä jo valmiiksi paikalla olleet ukrainalaisjoukot.

Ukrainan iskuihin eivät siis ole Kastehelmen tietojen mukaan osallistuneet ne länsimaisella kalustolla varustetut uudet prikaatit, joita Ukraina on väitetysti aseistanut suurempaa vastahyökkäystä varten.

– Ukraina on operoinut suhteellisen rajallisilla voimilla. Läntistä kalustoa on nähty, mutta ei läntisiä rynnäkkö- tai taistelupanssarivaunuja, Kastehelmi kertoo.

Jutun alusta olevalta videolta voi katsoa, miten Ukraina tarkalleen ottaen on edennyt julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella.

Kartalla liike on varsin vaatimatonta, mutta taktisesti merkityksellistä. Ukraina on ajanut venäläisjoukkoja pois metsäalueilta ja hieman koholla olevista maastonkohdista, Kastehelmi kertoo.

– Ukraina on ottanut haltuunsa maastoa, jota on luonnollisempaa puolustaa. Vaikuttaa, että tähän on pyrittykin. Yhtäkään varsinaista kylää ei ole vapautettu, hän jatkaa.

Kastehelmi tosin toteaa heti perään, että monin paikoin rintamaa on melkeinpä filosofinen kysymys, mikä oikeastaan on kylä.

– Onko se kylä, jos ei ole kuin kivijalat jäljellä, Kastehelmi pohtii.

Venäjä on lähettänyt vahvistuksia

Venäjä on keskittänyt suurimman osan saatavilla olevista reserveistään Bahmutin alueelle, väitti Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar jo perjantaina amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan.

Reservien keskittämisen seurauksena Venäjä on kyennyt Malyarin mukaan hidastamaan Ukrainan vastahyökkäyksiä.

Britannian puolustusministeriö puolestaan totesi lauantaina, että Venäjä on "hyvin todennäköisesti" lähettänyt useita pataljoonia Bahmutin alueelle. Venäläisjoukot ovat Bahmutin kaupungin sivustoilla yhä "heikot", ISW arvioi perjantaina.

Kastehelmi pitää Venäjän reaktiota "luonnollisena", sillä hänen mukaan Venäjä ei halua, että Ukraina onnistuu kääntämään alueella tilanteen päälaelleen.

Kastehelmen mukaan Ukrainan vastahyökkäystoiminta Bahmutin alueella on ollut alusta alkaen "hidasta".

Sekä ISW että Kastehelmi tulkitsevatkin, että Ukrainan vastahyökkäykset ovat hyvin mahdollisesti saavuttaneet tavoitteensa, jos ja kun Venäjä on heittänyt lisää joukkoja taisteluihin.

– Ukraina on voinut haluta nähdä, millaisia toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta Venäjä sitoo reservejään taisteluun. Voi olla, että nähdään lisää samanlaisia harhautuksia, jotka pakottavat Venäjän reagoimaan, Kastehelmi kertoo.

Venäjältä puuttuu suunnitelma

Kastehelmen haastattelun aikaan Venäjän Wagner-ryhmä ei ollut vielä julkistanut Ukrainan kiistämää väitettä, jonka mukaan venäläisjoukot olisivat vallanneet koko kaupungin.

Kastehelmi kuitenkin totesi, että kun Venäjä valtaa "viimeisen hallin ja talon", tulee eteen peltoaukea, jossa on metsäkaistale, jossa sijaitsevat uudet ukrainalaisasemat.

– Tätä toistetaan, kunnes tulee uusi ukrainalaiskaupunki, jossa Venäjä joutuu aloittamaan massiivisen kuluttavan sodankäynnin, Kastehelmi pyörittelee.

– Venäjällä ei tunnu olevan mitään selkeää suunnitelmaa, miten se pystyisi ottamaan vaikka koko Donetskin oblastin (alueen) haltuunsa. Venäjältä loppuvat miehet ennen sitä, hän jatkaa.