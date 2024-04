Tappara saa ensi kaudelle NHL-superlupauksen – joukkue ”hyvin pitkälle lukittu”

Viimeisen 11 vuoden aikana yksi seura on ollut ylitse muiden kotoisessa SM-liigassa. Vaikka Kärpät on kiilannut ajoittain edelle, ei kukaan ole pystynyt samaan kuin Tappara.

Yhdeksän kertaa finaaleissa ja nyt viides mestaruus on enää kahden voiton päässä.

Tämän lisäksi Tappara on voittanut myös Euroopan seurajoukkueiden eli CHL:n mestaruuden.

Tappara on edelleen kärjessä, vaikka se teki viime kesänä ison muutoksen, kun joukkueen uudeksi päävalmentajaksi valittiin ruotsalainen Rikard Grönborg. Tappara oli ollut pitkään joko Jukka Rautakorven tai Jussi Tapolan valmennuksen alla. Heidän aikanaan Tappara tunnettiin hyvin tiiviisti puolustavana ja kamppailuvahvana joukkueena.

Grönborgin kanssa Tappara lähti rohkealle tielle. Kirvesrinnat antoivat syksyllä kuin hullun lailla painetta ja pelin rakenne muuttui selvästi aiempaan nähden.

Ravistelusta huolimatta Tappara voitti runkosarjan ja eteni finaaleihin, joissa vastaan asettui viime kevään tapaan Lahden Pelicans.

Yllättikö kaikki tämä menestys kesän ison muutoksen jäljiltä, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa?

– Siinä on aina omat juttunsa, kun valmennus vaihtuu. Viime kausi piti vetää hyvin korostuneesti niin, että fokus oli vain siinä hetkessä ja siinä kaudessa. Teimme taustalla töitä tulevaa varten ja onnistuimme siinä erinomaisesti. Se, että haemme muutosta, oli seuran kokonaisvaltainen päätös. Johdon tuki on ollut taustalla koko ajan. Totta kai kauden aikana eteen on tullut erilaisia vaiheita ja onhan muutos haastanut meidän pelaajiamme aika lailla. Ei tämä ole ollut heillekään helppoa. Asiat ovat menneet hienosti eteenpäin, Tuomenoksa miettii MTV Urheilulle.

Kevään edetessä Tappara on pelannut ikään kuin hybridiversiota uudesta ja vanhasta. Tappara on puolustanut ydintään jämäkästi, minkä lisäksi se on antanut paikan tullen valtavaa ja terävää painetta.

– Emme me keksineet jääkiekkoa uudelleen. Kyllä siellä pitää olla ne perusjutut, mitä jääkiekkoon kuuluu. Kyse on kuitenkin joukkuepelistä. Eikä mistään pelitavasta tule yhtään mitään ilman pelaajien heittäytymistä. Mutta toki, olemme pyrkineet säilyttämään tiettyjä vanhoja juttuja, mutta olemme myös pyrkineet viemään uudelle raiteelle tuota meidän peliämme. Mukana on ollut asioita, jotka ovat kehittyneet koko ajan, mutta joukossa on ollut myös haastavimpia rasteja, Tuomenoksa pyörittelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Menestymisen halu

Tapparan viime kevään mestaruusjoukkueen runko meni monilta osin kesällä uusiksi, kun moni avainpelaaja vaihtoi maisemaa. Waltteri Merelä lähti Pohjois-Amerikkaan (Tampa Bay Lightning), Jori Lehterä vaihtoi HIFK:hon, Niko Ojamäki hyppäsi Sveitsiin (Kloten), Mikael Seppälä lähti Ruotsiin (HV71) ja Maksim Matushkin vaihtoi Saksaan (Löwen Frankfurt).

Tilalle hankittiin voimaa niin muista liigaseuroista kuin ympäri Eurooppaa. Tulijapuolella olivat Otto Somppi (Lukko), Heikki Liedes (KooKoo), Otto Leskinen (Laval Rockert, AHL), Nicholas Halloran (MoDo, Ruotsi), Carter Camper (EV Zug, Sveitsi), Nick Baptiste (Kölner Haie, Saksa) ja myöhemmin mukaan liittyneet Olli Juolevi (Timrå, Ruotsi), Petri Kontiola, Luke Witkowski (Springfield Thunderbirds, AHL), Tobias Ekberg (HK Dukla Trencin, Slovakia) ja Taylor Matson (Graz99ers, ICEHL).

– Kun olemme etsineet uusia pelaajia, menestymisen halu on ollut iso juttu. Meillä on tuossa kokeneita pelaajia, jotka eivät ole voittaneet vielä yhtään mestaruutta seurajoukkuetasolla. Menestyminen on heille iso motivaation lähde. Meillä on nuoria pelaajia, jotka ovat selkeästi menossa jonnekin ja meillä on hyviä, niin sanottuja prime time (etsikkoaika) -iässä olevia pelaajia. Noista rakentuu hyvä kombinaatio, Tapparan urheilupäällikkö Tuomenoksa kuvailee.

Voiko helposti väittää, että pelaajien mielestä Tappara on tällä hetkellä houkutteleva kohde?

– Kyllä, ainakin suomitasolla. Ihan jo sillä, jos miettii kaupunkia, sijaintia, hallia ja varmasti sellaista menestykseen pyrkivää kulttuuria. Nuo vaikuttavat varmasti, kun ollaan Suomen mittakaavassa. Meidän pitää kuitenkin katsoa myös isoa kuvaa. Jos mennään Eurooppaan – Ruotsiin, Sveitsiin, Saksaan tai Tshekkeihin, niin silloin peli alkaa muuttua. Ei tarvitse katsoa kuin sitä, että kuinka paljon parhaassa iässä olevia suomalaisia pelaa ulkomailla. Se on aikamoinen määrä. Tuohon on omat juttunsa, että minkä takia tilanne on tämä. Talous vaikuttaa isosti. Suomen markkinoilla meillä on ihan hyvät lähtökohdat, kun käymme keskusteluja pelaajien kanssa, Tuomenoksa vahvistaa.

Euroopan mittakaavassa tilanne on haasteellisempi.

– Jos Liigaa miettii, niin meillä on varmasti top 4 -luokan resurssit, mutta sitten kun kilpailemme erittäin hyvistä, maajoukkuetason pelaajista, niin meillä meinaa välillä loppua kädet. Ihan taloussyiden takia. Totta kai, meidän pitää pystyä myös mittamaan sitä, että käytämmekö resurssejamme oikein, Tappara-pomo jatkaa aiheesta.

Toinen superlupaus kehiin

Jos mietitään yksilötasoa, Tapparan tämän kauden isoin yllättäjä on ollut Oiva Keskinen, 20. Ikonisen Esa Keskisen veljenpoika vakiinnutti jo syksyllä asemansa kirvesrintojen edustusmiehistössä. Keskinen on ollut keväällä yksi Tapparan parhaimpia pelaajia.

3:57 Liigaviikko: Pelicans Ryan Lasch edellä finaalisarjan tähtipelaajien vertailussa – "Tohdin epäillä vammaa, on pudonnut kuvasta"

Hänen lisäkseen ensi kauden Tapparassa nähdään myös toinen nuorisotähti, kaksi edelliskautta Jukureissa pelannut Konsta Helenius, 17, joka varataan hyvin todennäköisesti ensimmäisellä kierroksella NHL:n tämän kesän varaustilaisuudessa.

Hän on ollut koko Jukurit-lainapestin ajan Tapparan sopimuspelaaja.

– Seuraan erittäin mielenkiinnolla sitä, että mihin hänen tiensä johtaa, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa hymyilee.

– Silloin kun Konsta hyppäsi todella nuorella iällä meidän U20-joukkueemme puolelle, niin jo silloin huomasi, että nyt on yksilö, josta voi tulla todella kova pelaaja. Teimme yhdessä hänen kanssaan päätöksen siitä, että hän menee Mikkeliin, missä hän on ottanut steppejä eteenpäin. Okei, tämä on minun mielipiteeni, mutta ehkä viime kaudella oli ajoittain sellaisia hetkiä, jolloin hän ei ollut aivan oikeassa paikassa, mutta tällä kaudella hän ehdottomasti oli. Olisihan se hienoa, jos meillä olisi sentteriosastolla sekä Helenius että Keskinen. Mitkä heidän roolinsa ovat, ne heidän pitää itse ottaa. Yleisesti ottaen pitää muistaa, että tämä on ammattiurheilua, missä pitää voittaa enemmän kuin hävitä, mutta toinen puoli on se, että panostamme Suomen mittakaavassa aika paljon meidän junioritoimintaamme. Kyllä meidän pitää pystyä pitämään myös sitä puolta yllä, Tuomenoksa pyörittelee.

Helenius pelaa ensi kaudella Tapparassa, mikäli hän ei lähde jo syksyllä Pohjois-Amerikkaan. Tämä olisi kuitenkin vähintään pienimuotoinen yllätys.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Miten tulevan kauden joukkueen rakentaminen muuten edistyy?

– Kaikki on ihan hyvällä mallilla. Lähtökohta oli nyt hyvin erilainen kuin mitä se oli tätä kautta ajatellen. Jos miettii syksyä 2022, niin meillä taisi olla silloin kolme jatkuvaa sopimusta. (Veli-Matti) Vittasmäki, (Valtteri) Kemiläinen ja (Kristian) Tanus. Siitä lähdettiin sitten rakentamaan. Nyt niitä sopimuksia on aika paljon enemmän. Niin jatkuvia kuin uusia, Tuomenoksa kommentoi.

Paljonko niitä on?

– En mää lähde tuota kommentoimaan. Emme puhu sen enempää tulevasta, vaan keskitymme tähän hetkeen, Tapparan urheilupäällikkö tyytyy toteamaan.

Heleniuksen lisäksi Tappara vahvistuu paluumuuttaja Juha Metsolalla, joka korvaa muualle lähtevän tähtiveskarin Christian Heljangon. Tappara on tekemässä myös useita hankintoja Kuopion suunnalta, kun huhuissa Tapparaan on viety sekä Aapeli Räsästä, Hugo Gallettia, Matyas Kantneria että Kasper Simontaivalta. Tämän lisäksi Tapparaan on viety Lukossa pelannutta Julius Mattilaa ja tällä kaudella ruotsalaisseuraa MoDota edustanutta jenkkipakkia Daniel Brickleytä.

Lähtijäpuolella ovat Heljangon lisäksi Anton Levtchi (Luulaja) ja Valtteri Kemiläinen (huhuissa HIFK).

Vieläkö etsitte jollekin paikalle vahvistuksia?

– Toki, ei meillä joukkue täysin lukittu ole. Se on hyvin pitkälle lukittu, mutta ei olisi edes kovin järkevää, jos se olisi jo nyt aivan täysin tukossa. Suomessa aikataulut ovat yleensä aika mielenkiintoisia, Tuomenoksa muotoilee, viitaten siihen, miten kotimaassa seuraavan kauden sopimuksia tehdään jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Yksi asia on kuitenkin selvää. Tappara hakee menestystä myös ensi kaudella. Joko hallitsevana mestarina tai finaalitappiosta sisuuntuneena joukkueena.