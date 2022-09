Lauri Marjamäki vei taas Kärppä-pelaajat ruokakauppaan – menestysseura tekee nousua kovilla nimillä

Kesä 2013. Oulun Kärppien päävalmentajaksi on astellut vielä nuori, mutta liigatasolla kokenut tekijä. Espoo Bluesista helmikuussa yllättäen potkut saanut Lauri Marjamäki otti Kärpät haltuunsa.

Alkoi muutos. 2000-luvun menestysseura oli valahtanut välitilaan – keskikastin joukkueeksi. Seuraksi, joka hankki 50 tshekkiä ja joutui vaihtamaan pukukoppikielen englanniksi, muukalaislegioonan valta-aallon keskellä.

Kaikista kuvaavin piirre nähtiin kaukaloiden sijaan aivan muualla. Muutos ikuistui siihen, kun Marjamäki kiikutti Kärppien pelaajat ruokakauppaan opettelemaan urheilijan elämää.

– Kävimme taas kesällä kaupassa ja puhuimme huippu-urheilijana olemisesta, Marjamäki sanoo nyt MTV Urheilulle.

Marjamäen uuden Kärppä-aikakauden alussa on heijastekuvia vanhasta. Nyykähtänyt suurseura, joka kaipaa ravistelua.

Suuntaviivat

Kärpät teki helmikuun lopulla räväkän liikkeen, kun se antoi pudotuspelien alla potkut päävalmentajalleen Lauri Mikkolalle. Tilalle saapui Marjamäki, joka oli juuri vapautunut Helsingin Jokereista.

Aika oli kortilla. Vain muutama runkosarjakamppailu ennen pudotuspelien alkua. Eikä Kärpät ollut edes kuivilla. Sen piti napata 1,5 pistettä per peli, jotta se pääsisi edes kevään karkeloihin.

Tehtävä onnistui. Marjamäki löi luukut kiinni, pisti Kärpät träppiin ja haki pisteitä erittäin puolustusvoittoisella taktiikalla. Toki, pakon äärellä. Selityksiä oli kaksi: Kärppien viime kauden joukkue oli huonosti rakennettu, minkä lisäksi sen pelissä oli pahoja puutteita.

Kärpät oli valahtanut taas keskikastin joukkueeksi. Aivan kuten silloin, kun Marjamäki edellisellä kerralla saapui seuraan.

– Kun tulin Ouluun ja katsoin kokoonpanotaulua, niin ei ihme, että joukkue ei ollut pärjännyt. Jos suoraan sanotaan, Marjamäki toteaa, viitaten muun muassa kokoonpanovajauksiin.

– Oli tiedossa, että viidellä viittä vastaan -pelaamisen kanssa oli ongelmia. Tein johtopäätökset ja menin niillä. Saimme pientä nousua aikaiseksi ja pääsimme kuudenneksi. Koko kevään ajan tuntui kuitenkin siltä, että olimme potkun perässä. Pääsimme seiskapelin jatkoajalle, mutta vähän sellainen perässä kulkijan fiilis oli koko ajan päällä, Marjamäki kuvailee.

Oulussa istuttiin alas. Keskusteluihin osallistuivat niin päävalmentaja Marjamäki, toimitusjohtaja Tommi Virkkunen, hallituksen puheenjohtaja Heikki Kontsas, urheilutoimenjohtaja Harri Aho kuin myös tuore kehityspäällikkö Lasse Kukkonen.

– Kaikki olivat samaa mieltä, että tilanne ei ole se, mitä halutaan, Marjamäki sanoo keskusteluista.

Marjamäen oma jatko oli samoihin aikoihin avoinna.

– He halusivat, että sitoutuisin pidemmäksi aikaa. Itselläni meni vähän kuviot uusiksi, kun oli jo kaikki sovittuna, Marjamäki viittaa muihin valmennuskytköksiin.

– Kävimme konkreettisesti läpi sitä, että mihin suuntaan seura on menossa ja pitää mennä. Kävimme strategiaa läpi, että mitä se tarkoittaa muun muassa joukkueen kokoamisen suhteen. Kaikilla oli yhteinen tahtotila siitä, että Kärpät haluaa nousta taas takaisin kärkeen. Se taas tarkoittaa sitä, että joukkueen rakennuksen pitää mennä nappiin. Kävimme isolla porukalla ja pienemmissä ryhmissä läpi, että mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on kehitettävää. On tärkeää, että asiat voi sanoa ääneen. Sitten kun esimerkiksi huonot jutut on käyty läpi, niin sitten mennään kohti uutta, eikä palata enää niihin. Saamme nyt ikään kuin uuden startin, täysin puhtaalta pöydältä, Marjamäki perkaa.

Mikä Kärppien iso suuntaviiva nyt on?

– Haluamme menestyä, ei siinä sen ihmeellisempää. Sen tukena pitää olla strategiat, se, miten joukkuetta rakennetaan, tavoitteellisuus, osaamisen kehittäminen, olosuhteiden kehittäminen ja niin edelleen. Siinä on monta osa-aluetta, joiden pitää olla kunnossa. Kärppien pitää olla kansallinen kärkiseura, ja totta kai haluamme olla myös kansainvälisesti kärkiseurojen joukossa. Ei tässä voida puhua mistään, että kehitetään pelaajia ja ollaan kymmenen parhaan sakissa, Marjamäki avaa linjavetoja.

Onko oikeasti syitä kysymysmerkeille

Kärpät julkaisi jo keväällä useita isoja hankintoja. Joonas Kemppainen, Teemu Turunen ja Tommi Kivistö, kaikki KHL:stä. Siihen kylkeen vielä MM- ja olympiakultamitalisti Marko Anttila, Kasper Björkqvist, David Rundblad ja seurassa pari vuotta sitten loistanut Cody Kunyk. Kaikki kovan luokan nimiä.

Marjamäki itse pääsi vaikuttamaan pelaajahankintoihin – lähes täysmittaisesti.

– Ei meillä ollut kuin muutama hassu sopimus valmiina. Näistä uusista nimistä noin 80–90 prosenttia oli sellaisia, joissa olin mukana. Rakensimme joukkuetta vahvasti roolitusten kautta. Voimme olla hyvin tyytyväisiä nykytilanteeseen, Marjamäki kuvailee.

– Meillä on hyvin monipuolinen joukkue jalkeilla. On erilaista osaamista, eri-ikäisiä pelaajia. On Joel Blomqvistiä, Topi Niemelää, Ville Koivusta, Arttu Hyryä, Arttu Paasoa, omia nuoria. On Joonas Kemppaista, Julius Junttilaa, Atte Ohtamaata, Mikko Niemelää ja niin edelleen, jotka ovat olleet jo pidempään Kärpissä. Ja on erikoisosaamista Kunykin, Rundbladin, Anttilan, Turusen ja Björkqvistin osalta, jotka ovat tulleet muualta. Halusimme rakentaa joukkueen niin, että meillä on heti paketti kasassa ja pystymme vahvasti operoimaan heti marraskuun maajoukkuetaukoon asti, Marjamäki jatkaa Kärppien nimivahvasta nipusta.

Kärppien joukkueessa ainoat pienet kysymysmerkit on kohdistettu maalivahtiosastolle. Syyt olivat puolittain kyseenalaiset ja puolittain perustellut. Kärppien maalivahtiosastolta löytyy kolme huippulupaavaa veskaria: Joel Blomqvist (20v), Niklas Kokko (18) ja Leevi Meriläinen (20).

Kyseenalaistaminen liittyy pelimääriin. Kukaan heistä, kolmikosta, ei ole pelannut täyttä kautta miesten tasolla. Blomqvistilla liigapelejä on 20, Kokolla yksi ja Meriläisellä nolla.

– Blomqvist pelasi keväällä 11 vai 12 peliä ja päästi maalin per peli. Torjuntaprosentti oli 95. En tiedä, että voiko sen paremmin enää kukaan pelata. Onko se hänen vikansa, että hän on 20-vuotias? Enkä tiedä, että onko koko Suomessa tuon lahjakkaampaa ja parempaa maalivahtia. Sitten on Meriläinen, joka on vetänyt Blomqvistin kanssa tasatahtiin ja ollut jopa välillä edellä. Mun mielestä meillä on ihanteellinen tilanne kasassa. Moni sanoo, että tarvitsette kokemusta. Ei me sen takia osteta mitään 35-vuotiasta kaveria luukulle, että nuori kaveri pelaisi yhtäkkiä paremmin. Olen sen verran maalivahteja nähnyt, että voin sanoa heidän olevan aika timanttisia jätkiä. Tulevaisuuden NHL-veskareita. Saattavat olla vielä kaikki kolme, Marjamäki ylistää joukkueensa maalivahtiosastoa.

Ennen kauden alkua Tappara ja Kärpät ovat selkeitä ykköskorin joukkueita. Heidän kovimpia haastajia ovat Ilves, Lukko, TPS ja HIFK. Sen lisäksi mielenkiinto kohdistuu muun muassa JYPiin, joka on tehnyt useita profiilihankintoja.

Marjamäki odottaa innolla tulevaa.