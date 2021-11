Sihvonen: Luimistelua ja navetanlämpöisiä sopuja – Jääkiekkoliiton ja SM-liigan pomot, soittakaa siihen Kalervo Kummolan erikoiseen kännykkänumeroon!

MTV Urheilun toimittaja Anssi Mertaranta esikuntineen on tehnyt hyvää tutkivaa journalismia liittyen suomalaisen jääkiekkoilun kokonaistilaan, jonka ongelmien keskiössä on SM-liigan ja Suomen Jääkiekkoliiton välinen toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jonka purkamista MTV Urheilun tietojen mukaan osa SM-liigaseuroista kannattaa.

Pääkuvan video: Tästä on kysymys: Tulosruutu kertoi viime viikolla SM-liigaseurojen tyytymättömyydestä nykyiseen sopimukseen Jääkiekkoliiton kanssa.

Tilanteesta perillä olevien MTV Urheilun lähteiden mukaan tilanne on, tosi sanoen, vähintäänkin tulehtunut.

Vaan älkää pahoittako mieltänne, kun paljastan jo etukäteen: jo tällä käsillä olevalla viikolla, ensi viikolla tai tämän vuoden puolella joka tapauksessa, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela ja SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertovat hyvän "sovun" löytyneen. He kertovat kuin yhdestä suusta, että entistä sopimusta jatkettiin tai oikeammin sitä ei katkaistu; tai sitten tullaan ulos uuden, hyvässä yhteishengessä syntyneen sopimuksen kanssa ja päälle vakuutellaan, ettei missään vaiheessa mitään sen isompaa erimielisyyttä edes ollut.

Vakavammin sanoen ennustan, että SM-liiga todella irtisanoo sopimuksen, jossa on käsittääkseni puolen vuoden irtisanomisaika. Se tietää sitten lätkäjohtajille kesällä vähemmän oljentelua mökkirannoilla, enemmän palavereja uuden sopimuksen sorvaamisen tiimoilta.

Suomalainen jääkiekkoilu osaa liikuttavan hyvin kätkeä ongelmansa, tai luulee osaavansa, tosin 2020-luvulla luulon tiellä on ainakin yksi media, mahdollisesti useampikin.

Tosin isommin kehuttavaa ei ole SM-liigankaan strategiassa ja sen toteutuksessa. Itse asiassa SM-liigan toimistolla ei näytä olevan asian suhteen juurikaan kerrottava, niinpä tietoa on jouduttu hankkimaan yksittäisistä seuroista. Yksittäiset seurat ovat sitten puhelleet joko asiaa tai ohi suunsa, mutta lähinnä nimettöminä. Osa on luvannut lausuntoja – ja jo kohta peruuttanut ne, ettei mitään tipukaan.

Kertauksen vuoksi, Mertarantaa lainaten, kyse on muun muassa tästä: Jääkiekkoliiton ja SM-liigan sopimus pitää sisällään luvan ylimmän sarjatason järjestämiseen, liigan joukkuemäärän, sarjajärjestelmän, erotuomaritoiminnan, Mestis-rahoituksen ja liigapelaajien käytettävyyden maajoukkuetoiminnassa sekä niistä saatavat korvaukset.

Sotkun maksimaalisuutta kuvaa se, että omien tietojeni mukaan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksellä on isohkoja toiveita tehdä jonkinlaista pesäeroa peräti järjestäjäänsä eli Jääkiekkoliittoon! Jos jostakin Suomen Jääkiekkoliiton pitää olla häpeissään niin siitä, ettei se ole alkuunkaan onnistunut pitämään kunnossa omaa korkeinta sarjatasoaan, Mestistä.

Melkeinpä ymmärrän SM-liigaseuroja, jos niillä ei ole kiinnostusta laittaa – oman arvioni mukaan kyse on noin 40 000 eurosta per liigaseura – rahaa Mestiksen "kehittämiseen". Semminkin kun pahat kielet kertovat, ettei raha mene suoraan seuroille, vaan se kulkeutuu liiton kautta tavalla, johon Mestiksen eräissä seuroissa ollaan hyvin tyytymättömiä. Sen jälkeen, kun Jääkiekkoliitto on käytännössä hylännyt oman sarjansa kehittämisen, miksi ihmeessä SM-liiga hoitaisi tältä osin Jääkiekkoliiton tehtäviä?