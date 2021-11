Leijonien olympiajoukkueeseen yllätyskortti NHL:n ulkopuolelta? Yksi SM-liigatähti nousee tapetille – "Mukavaa, jos on keskusteluissa mukana"

34-vuotias Ohtamaa palasi kesällä takaisin Suomeen, kun hän liittyi Kärppien joukkueen matkaan. Ohtamaa pelasi kaksi edellistä kautta lainalla Sveitsissä ja KHL:ssä.

Tänä syksynä Ohtamaa on näyttänyt sen, miksi hän on kuusinkertainen MM-kisakävijä. Ohtamaa on tahkonnut jäätäviä minuutteja Kärppien takalinjoilla – paukuttaen ohessa kovat tehot (25 ottelua, 7+13=20).

Hänen peruspelaaminen on niin korkealla tasolla, että on aidosti kysyttävä, onko hän liian hyvä kotimaiseen sarjaan.

– En tosiaan, Ohtamaa naurahtaa MTV Urheilulle.

– Tässä pitää itsekin kehittyä ja kasvaa koko ajan – peli peliltä, jotta pysyy vauhdissa mukana. SM-liiga on haastava sarja, Kärppä-puolustaja linjaa.

Ohtamaa hyökkää terävästi SM-liigan arvostelijoita vastaan.

– En oikein ymmärrä, miksi SM-liigasta puhutaan niin alentavaan sävyyn. Täällä peli on todella vauhdikasta ja hyvätasoista. Toki on selvää, että kärkipelaajia menee KHL:ään ja NHL:ään. Niissä sarjoissa on huippuosaamista, mutta SM-liigassa kasvaa hyviä pelaajia. Täällä riittää haasteita. Joka ilta pitää pystyä repimään parasta irti, jotta voi taistella voitoista, Ohtamaa painottaa.

Ohtamaa puhuu aiheesta, joka sivuutti häntä syksyllä. Ohtamaata kyseltiin KHL:ään, aivan konkreettisella tasolla. Kärpät sai tarjouksia kapteenistaan, josta seura ei halunnut luopua.

– Totta kai on mukavaa ja tuntuu hyvältä, kun tulee kiinnostusta ja halukkuutta. Mutta kuten hyvin tiedetään, minulla on voimassa oleva sopimus Kärppien kanssa. Täällä on hyvä pelata ja olla, Ohtamaa linjaa Raksilan jäähallin syövereistä.

NHL-pelaajien kelkkaan

Ohtamaa antoi viime keväänä erittäin vahvat näytöt Leijonien MM-kisajoukkueen takalinjoilla. Hän ja Olli Määttä erottuivat joukosta.

Tämän lisäksi Ohtamaa kuului Jukka Jalosen luottopelaajiin kevään 2019 maailmanmestarijoukkueessa.

Marraskuun Karjala-turnauksessa Ohtamaa näytti sen, miksi hän on yllätyskortti kovissa keskusteluissa. Ohtamaa on aidosti tapetilla, kun puhutaan Leijonien olympiajoukkueen nimityksistä.

Ohtamaa on yllätyskortti siksi, koska Leijonien olympiajoukkueen runko tulee NHL:stä.

– Sinne pääsy olisi iso unelma, Ohtamaa sanoo Pekingin turnauksesta.

– Tiedän, että siihen joukkueeseen ei helposti pääse. Suomella on loistavia pelaajia. Mitä itse voin tehdä, on pelata mahdollisimman hyvin.

– Toivottavasti voisin ainakin joiltakin osin vaikeuttaa päätöksen tekoa. Olisi mukavaa, jos pystyisi olemaan sillä tasolla, että olisi edes jotenkin keskusteluissa mukana.

Koko aihe herättää Ohtamaassa leveän hymyn huulille. Hän herkuttelee ajatuksella, jossa hän pääsee pelaamaan maailman parhaita vastaan.