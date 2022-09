HIFK teki jotain, mitä siltä on puuttunut jo vuosien ajan – mutta oliko tämä oikea hetki?

Pääkuvan video: HIFK:n nuori lupaus Aleksanteri Kaskimäki lähetti terveisiä helsinkiläisten koppiin – "Nuorennetaan niitä vanhojakin jätkiä."

HIFK lähti viime kevääseen kovin odotuksin, kun sen jo valmiiksi vahvaa runkoa vahvistettiin KHL:stä saapuneilla Iiro Pakarisella ja Teemu Turusella sekä Ruotsista Suomeen palanneella Miikka Salomäellä.

Laiva keinui kuitenkin aivan liikaa. Useat poissaolot, pelikiellot sun muut vaikuttivat siihen, että IFK jäi puolivälierissä TPS:n jalkoihin. Syntyi raju pettymys.

– Viime kaudella tapahtui paljon sellaisia asioita, mihin emme pystyneet itse vaikuttamaan. Saimme kuitenkin paljon hyvää tietoa, mitä voimme nyt hyödyntää, kun moni pelaaja jatkaa meidän riveissämme, IFK:n urheilutoimenjohtaja Tobias Salmelainen sanoo keväästä MTV Urheilulle.

Salmelainen viittaa ”asioilla” kauden jälkimmäiseen puoliskoon. IFK kun joutui muun muassa koronakurimuksen keskelle. Poissaoloja tuli jopa keskellä puolivälieräsarjaa.

– Noita voi miettiä yritysmaailman tai tapahtuma-alan kautta. Jos mietitään, että sulla on konsertti ja päivä tai kaksi ennen kuin keikka pitäisi järjestää, neljä–viisi pääesiintyjää jää pois. Ja promoottori myös. Sen jälkeen pitää löytää henkilöt tilalle. Se on todella kova setti, Salmelainen kuvailee.

– Meillä oli riittävä määrä pelaaja ja pelasimme erittäin hyvää joukkuetta vastaan. Seitsemännessä pelissä tuli todella katkera tappio. Puolivälierävaihe on kuitenkin aina hyvin käänteentekevää siinä, kummalla homma lähtee lentoon. TPS meni sitten finaaliin asti. Hävisimme hyvälle joukkueelle, Salmelainen tunnustaa.

Oliko tämä se paikka?

Pettymykseen päättynyt kevät ei muuttanut HIFK:n isoa suunnitelmaa. Se rakensi tämän vuoden joukkuetta yhden ison vision kautta.

– HIFK:ssa jatkuvuus on ollut sellainen juttu, minkä kanssa on ollut haasteita jo monta, monta vuotta. Jos katsoo menestyviä joukkueita, niin niissä jatkuvuus on ollut aina hyvää. Se oli sellainen osa-alue, mitä halusimme tähän kauden joukkueeseen. Halusimme tunnistaa ne pelaajat, keihin uskomme ja halusimme tehdä heidän kanssaan jatkot. Mikä sitten nyt on olennaista? Sisäinen kehitys. Sellaiset pelaajat, joilla oli vaikka viime kaudella haasteita – pääsevätkö he taas omalle tasolleen? Tai ylittävätkö he sen aiemman tasonsa? Nuo ovat todella määrääviä tekijöitä siinä, miten kautemme etenee tuloksellisella tasolla, Salmelainen avaa seuran lähestymistapaa.

Salmelainen viittaa jatkuvuudella seuran tuulisuuteen, jota on pyritty nyt hillitsemään selvästi vähäisemmillä muutoksilla. HIFK:n suurimmat liikkeet ovat tapahtuneet puolustuksessa, missä uusina niminä mukaan ovat liittyneet muun muassa Ilari Melart, Otso Rantakari ja Eddie Larsson.

Tyypilliset, tähtiluokan manööverit ovat kuitenkin loistaneet poissaolollaan. Se taas vaikuttaa siihen, että HIFK:hon kohdistuu epäilyksiä. Moni sen kilpailija kun teki tähtiluokan liikkeitä.

Eikä vain yhtä, vaan useampia.

Taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä vaikutti siihen, että lukuisat ulkomaalaispelaajat lähtivät KHL:stä. Pelaajamarkkinat menivät samalla uuteen uskoon.

– Ehkä nyt olisi ollut se kausi, kun ei olisi syksyllä tarvinnut rakentaa joukkuetta ja olisi pitänyt kaikki paikat auki. Markkinat olisivat olleet varmasti erilaiset. Emme pystyneet enää hirveästi vastaamaan kilpailuun, kun meillä oli jo tietty määrä pelaajia sopimuksen alla. Samaan aikaan on kuitenkin huomioitava, että Sveitsissä lisättiin ulkomaalaispelaajien paikkoja kahdella. Ruotsissa on nyt ennätysmäärä suomalaisia. Nuo maat poimivat marjat. Heille oli enemmän pelaajia vapaana. Se, mitä mediassa on puhuttu, että pelaajia olisi ollut huomattavasti tarjolla, se ei pidä paikkansa. Niitä on itseasiassa ollut nyt paljon vähemmän tarjolla, Salmelainen sanoo markkinoista.

Nuorella poppoolla

HIFK:n rungossa katseet kohdistuvat ykkösmaalivahtiin Niilo Haloseen, avainsentteriin Eetu Koivistoiseen, nuoreen hyökkääjään Roni Hirvoseen, kesken viime kauden seuraan palanneeseen Iiro Pakariseen, Otto Paajaseen ja tuoreeseen vahvistukseen Julius Nättiseen.

IFK:lla on kelpo runko kasassa. Nimellisesti se ei pärjää Tapparan ja Kärppien vastaaville.

– Uskomme meidän omaan arkeemme, meidän omaan henkilöstöömme ja pelaajiin, mitä meillä on. Arjen työ ja sen laatu auttavat siinä, että meidän yksilöt menevät eteenpäin. Yritämme luoda sitä kautta kilpailuetua. On kuitenkin selvää, että Liigassa joillakin on tällä hetkellä mahdollisesti vähän enemmän resursseja. Se on puhdasta realismia, Salmelainen myöntää.

Salmelainen ei millään tavalla poissulje sitä, etteikö IFK voisi tehdä pelaajaliikkeitä vielä syksyn ja alkutalven aikana.

– Tietenkin talous määrittää. Se on iso juttu. Mutta on selvää, että eiväthän joukkueet ole vielä tässä vaiheessa valmiita, Salmelainen myöntää.

IFK:n nykyjoukkueessa iso teema on pelillinen ilkeys. Se, että työteliäs ja aktiivinen ilme kulminoituvat hanakkuutena ja sopivanlaisena ahneutena.

– Haluamme olla joukkue, joka on vaikein vastustaja tässä sarjassa, Salmelainen viittoilee.