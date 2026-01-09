



Myös TUTO rakentaa parhaillaan organisaatiotaan siihen kuntoon, että seura voisi jatkossa pelata uudistuvan SM-liigan niin kutsutussa B-liigassa. Virtaa projekti kiinnostaa ennen kaikkea sen pitkäjänteisyyden takia.

– Ensi kausi on jo kova. B-liigaan on päästävä mukaan. Ei sinne mitään kutsuta. On onnistuttava urheilussa, ja sitten kun sinne mahdollisesti pääsee, siellä on myös pärjättävä, koska sieltä tullaan myös alas, Virta muistuttaa.

Iso päätös pelaajasopimuksista

Toimenpiteitä on tehty jo tälle kaudella tulevaa silmällä pitäen. TUTO nuorensi joukkuettaan merkittävästi ja jätti uusista sopimuksistaan pois purkamisen mahdollistavat liigapykälät, vaikka se olisi ollut joillekin pelaajille este seuran valitsemiselle.

– Enää ei ole sellaista tilannetta, että meidän pitäisi maanantaina ihmetellä, keitä täällä torstaina on, Virta viittaa vuodentakaiseen tilanteeseen.

– Se oli iso päätös. Kaksivuotinen sopimus on kaksivuotinen sopimus, ja jos joku pelaaja kehittyy niin hyvin, ettei ole mitään järkeä pitää häntä (Mestiksessä), niin sitten varmasti tulee joku kompensaatio, että siinä on joku järki, Virta sanoo.

Pekka Virta pysyttelee TUTO:n urheilutoimenjohtajana poissa vaihtoaitiosta ja pelimatkoilta.MTV Oy

Joukkue myös harjoitteli Mestis-seuraksi poikkeuksellisesti yhdessä läpi kesän. Useimmat uudet sopimukset ovat kaksivuotisia ja tulevat voimaan vain, jos TUTO varmistaa paikkansa B-liigassa.

– Me haluamme ajatella sen niin, että me pystymme arjessa tekemään itsekin asioita pitkäjänteisemmin, jotta emme ole pelkästään ostamassa B-liigan joukkuetta. Se on ihan matematiikkaa tai logiikkaa, Virta sanoo.

– On joukkuemäärä sitten 14+10 tai 16+8, niin samoista pelaajista taistellaan edelleen. Vaikka Liiga supistuisi, niin sieltä alas putoavat joukkueet tulevat satsaamaan ihan erilaisin rahallisin panostuksin kuin mitä me pystymme panostamaan.

Ei voi syödä yli varojensa

SM-liigan sateenvarjon alle pääseminen on Mestis-seuroille suuri mahdollisuus, mutta myös B-liigassa paikka on ansaittava sekä urheilullisin että taloudellisin keinoin.

Uutena porkkanana mukaan tuli myös ensi vuodelle rakennettu niin sanottu SM-liigan superkausi, johon kutsun saavat viime vuoden Mestis-mestari Jokerit sekä tämän vuoden mestari – tai finalisti, jos Jokerit uusii mestaruutensa.

Helsingin Jokerit ja Joensuun Kiekko-Pojat ovat kärkiehdokkaat mukaan SM-liigan niin kutsutulle superkaudelle.Tomi Natri /All Over Press

Mahdollisuus kannustaa seuroja tavoittelemaan paikkaa ikimuistoiselle siirtymäkaudelle, mutta samalla äkillisten lisäpanostusten hetkellä on pidettävä realiteetit hallussa.

– Eivät nämä sarjauudistukset mitään pikavoittoja ole kellekään. On myös se uhkakuva, että joku syö yli varojensa ja haaveilee jotain sellaista, joka ei ole mahdollista, Virta toteaa.

– Meillä täytyy olla järki päässä sen suhteen, että meidän täytyy tasaisesti kasvattaa tulovirtaamme ja tasauttaa talous sillä tavalla, että meillä on joku suunnitelma, millä aikajänteellä se nousee. Totta kai B-liigaan pääseminen antaa mahdollisuuden kasvattaa toimintaa.

– Ei tässä soitelleen sotaan olla lähdössä. Kyllä meidän täytyy pystyä kilpailullisesti jo tänä vuonna osoittamaan, että voimme haastaa näitä kärkijoukkueita, ja ensi vuonna pelata kärkijoukoissa, Virta tiivistää.