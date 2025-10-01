Jääkiekon SM-liigassa keskiviikon kierroksella ohjelmassa oli neljä ottelua. Mielenkiinto kohdistui muun muassa siihen, saavatko konttaavat jätit eli Ilves ja Kärpät hommansa paremmille raiteille.
Illan todellinen kriisiottelu käytiin Oulussa, missä neljän ottelun mittaisessa tappioputkessa porskuttanut Kärpät sai vastaansa kuusi edellistä kamppailuaan hävinneen Pelicansin.
Kärppien ongelmat näyttivät jatkuvan, kun Pelicans siirtyi toisessa erässä Kim Niemisen ja Roni Karvisen maaleilla 2–0-johtoon.
Kärpät sai kirinsä käytiin ajassa 47.26, kun Patrik Virta ohjasi kotijoukkueen kavennuksen.
Eikä siinä vielä kaikki. Kärpät tuli myös tasoihin, kun Aku Räty pääsi tekemään nousua vapaalta kaistalta. Sinne helähti.
Kärpät koki kuitenkin viidennen perättäisen tappionsa, kun Pelicans ratkaisi ottelun jatkoajalla. Asialla oli Lukas Zetterberg, joka nosti kiekon Kärppä-vahdin Felix Sandströmin läheltä verkon perukoille.
Video Zetterbergin ratkaisumaalista näkyy jutun yläreunasta.
Pelicansin pitkä tappioputki katkesi 3–2-voiton myötä.
Illan kierrokselta ei draamaa puuttunut. Alkukauden kyntäjäseura Ilves otti Vaasasta kuohuttavan voiton, kun se kaatoi Sportin 2–0.
Ilveksen voittomaalista irtoaa parranpärinää, sillä tupsukorvien maalintekijä Matic Török kampitti Sportin hyökkääjän Anton Stråkan juuri ennen kuin hän läväytti kiekon verkkoon.
Katso: Yleisö raivostui Vaasassa – Ilveksen maalissa todella kuohuttava tuomariratkaisu
Luke Henman iski vielä loppuhetkillä kiekon tyhjiin.
Helsingissä KooKoo karkasi toisessa erässä 2–0-johtoon kamppailussa IFK:ta vastaan.
Sitten asetelmat heilahtivat.
HIFK:n kultakypärä Vincent Marleau iski kavennuksen toisessa erässä. Petr Kodytek ja Daniel Mäkiaho käänsivät osumillaan suunnan isäntien eduksi.
KooKoo tuli kuitenkin tasoihin kolmannen erän loppuhetkillä (58.49), kun Kalle Loponen osui vieraiden pelatessa ilman maalivahtia.
Jatkoaika ei tuonut illan mittelöön ratkaisua.
KooKoo nousi lopulta voittoon, kun Manu Mäkelä onnistui ainoana vetäjänä voittomaalikilpailussa. Loppulukemat Helsingissä 3–4.
Keskiviikon 1.10.2025. SM-liigakierroksen lopputulokset:
HIFK–KooKoo 3–4 vl.
Kärpät–Pelicans 2–3 ja.
SaiPa–HPK 3–2 ja.
Sport–Ilves 0–2