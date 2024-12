Kärppien valmentajavaihdos on roikkunut viikkojen ajan ilmassa, mutta MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi odottaisi oululaisilta selvästi perusteellisempaa ulostuloa suunnitelmistaan.

Kärpät koki lauantaina jo seitsemännen peräkkäisen tappionsa, kun Ässät haki täydet pisteet Oulusta 4–1-voitolla. Päävalmentaja Ville Mäntymaan asema on ollut tapetilla, mutta vielä maanantaipäivälläkään ei Oulusta kuulunut potku-uutisia.

Kärpät pelaa seuraavan kerran torstaina, kun kotikaukalossa vastaan tulee toinen kriisiseura Pelicans. Tilanne on niin paha, että tavallisesti valmentajapotkujen vaatimisesta pidättäytyvä Kivikin tunnustaa sen.

– Koko ajanhan se solmu on vain kiristynyt. Tietysti Mäntymaa on nyt kovassa paineessa, Kivi sanoo.

Päävalmentajan vaihtaminen on yleensä vääjäämätön seuraus, kun joukkue ei materiaalistaan huolimatta pysty voittamaan pelejä, mutta Kivi haluaisi Kärpiltä perusteellisempaa strategista muutosta.

– Minä odotan nyt sitä, että miten Kärpät rupeaa purkamaan tuota asiaa. Mikä on se tapa, millä sieltä johto tulee ulos? Se kiinnostaa tosi paljon, koska he ovat olleet hallitseva joukkue ja nyt on mennyt koronan jälkeen heidän mittapuullaan ihan pieleen.

– Miten omia junioreita on tuotu ylös ja niin edelleen. Sieltä asti on minun silmissäni skarpattavaa. Muutamat jengit ovat menneet menojaan, Kivi huomauttaa.

2:57

Kärppien Ville Mäntymaa oli lauantain Ässät-tappion jälkeen poikkeuksellisen vähäsanainen.

Kärpät selviytyi viime kaudella seitsemän ottelun puolivälieräsarjasta Jukureita vastaan välieriin, mutta taipui Pelicansin käsittelyssä välierissä. Sitä ennen noutaja oli tullut joko pudotuspelien karsintakierroksella tai puolivälierissä kolmena vuonna peräkkäin.

– Valmentajaa on vaihdettu nyt kerran vuodessa, mutta millaiset sävelet heillä organisatorisesti on? Heillä on aina ollut se hyvä viiden vuoden suunnitelma. Tuleeko heiltä nyt kolmen vai viiden vuoden suunnitelma vai mikä, ettei se ole niin sanotusti tekohengitystä.

– Mikä on heidän analyysinsa? Minä en ole sitä vielä nähnyt, Kivi toteaa.

Torstaina tukalat paikat Oulussa

Kärpät on päästänyt kauden alkupuoliskon 28 ottelussaan 101 maalia, mikä on 3,6 ottelua kohti. Viidessä viimeisimmässä pelissä oma verkko on heilunut peräti 20 kertaa.

– Jos hyvät yksilötkään eivät pysty enää ratkaisemaan pelejä, niin sehän on niin umpisolmussa kuin noin hyvä jengi voi olla, Kivi sanoo.

Mikäli Kärppien Mäntymaa ja Pelicansin Juhamatti Yli-Junnila ovat molemmat tehtävissään vielä torstaina, on tuon ottelun häviäjälle tiedossa tukalat oltavat.

– Sen valmentajana tietää itsekin, että yhden pelin merkitys voi olla tuossa tilanteessa suuri. Voitatko vai häviätkö – se voi ratkaista, että saako jatkaa vai ei. Nämä molemmat menevät nyt ihan peri kerrallaan – ehkä Kärpät vielä enemmän, Kivi toteaa.

2:14

Pelicansin Juhamatti Yli-Junnila puhui medialle tuskaisen Sport-tappion jälkeen.

Pelicans on romahtanut kolmen tappion myötä 12 joukkueen pudotuspeliviivan alapuolelle. Viime viikkoina lahtelaiset ovat väläyttäneet yksittäisissä peleissä, mutta jälleen seuraavassa on palattu vaikeuksien tielle. Viime viikolla joukkue hävisi kotonaan sekä Jukureille että Sportille.

– Kun sitä on odotettu, että lähteekö se, niin taas on tullut takapakkia. Ei vain lähde. Hyvä peli ja sen jälkeen lähes poikkeuksetta tappio.

– Hyvät pelaajat siellä on, mutta sitten tulee joukkokipsi päälle. Oli varmaan odotettavissa kahden finaalin jälkeen, että voi olla henkisesti vaikeaa, mutta nyt ruvetaan jo kohti joulua menemään, Kivi huomauttaa.