Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoman mukaan seuran tyhjennysmyynnit saavat jatkoa.
Sport lähtee perjantai-illan ilman tähtinelikkoaan Johan Sundströmiä, Kalle Miketinacia, Simon Hjalmarssonia ja Brad Huntia. Lisäksi maalivahti Joni Ortio on ollut jo pitkään pidempään sivussa tositoimista.
Seura on aiemmin ilmoittanut aloittavansa säästötoimenpiteet tyhjennysmyyntien avulla, joten nelikon poissaolo nosti luonnollisesti kysymyksiä pelaajien Sport-tulevaisuudesta.
Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma avasi tähtipelaajien poissaolojen syitä MTV Urheilulle.
– Varmasti osalla pelaajista selityksenä on se (tyhjennysmyynnit), etteivät ole kokoonpanossa, mutta osan kohdalla syyt ovat ihan jotain muita. On vähän flunssaa ja pientä vammaa. Sekä että, Pajuluoma kertoo.
– Me tiedotetaan niistä (myynneistä) sitten erikseen, Pajuluoma jatkaa.
Tyhjennysmyyntien aikana Sportin rivit ovat jo talven aikana harventuneet. , ja ovat jo löytäneet uudet osoitteet loppukaudeksi.