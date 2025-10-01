Vaasassa kuohui.
Kierrosraportti: Kärpät häviää jatkuvalla syötöllä – SM-liigakierroksella runsaasti draamaa
Tampereen Ilves onnistui katkaisemaan kolmen ottelun mittaisen tappioputkensa, kun se kaatoi keskiviikon kierroksella Vaasan Sportin. Loppulukemat merkattiin Vaasassa valotaululle numeroin 0–2.
Ilveksen voittomaali syntyi varsin kuohuttavalla tavalla kolmannessa erässä. Sportin hyökkääjä Anton Stråka oli jo lähtemässä vastahyökkäykseen alivoimalla, kun Ilveksen Matic Török kampitti hänet. Ottelun päätuomarit eivät jostain syystä tuomittiin tilanteesta jäähyä ja peli jatkui.
Kiekko pelattiin Törökille, joka painoi kiekon pömpeliin.
Yleisö kävi kuumana.
1:21Ilvekselle kyseenalainen maali Vaasassa – Sportin pelaajaa rikotaan, Matic Török osuu
Ottelun lehdistötilaisuudessa Sportin päävalmentajalta Juuso Hahlilta kysyttiin näkemystä tapahtuneeseen.
Hahl veti ässän hihastaan.
– Menneestä pesäpallokaudesta voin vastata, mutta tuomaritoimintaa en halua kommentoida, Hahl täräytti.
Jutun yläreunan videolla Ilveksen päävalmentajan Tommi Niemelän kommentit voittopelistä ja Sportin päävalmentajan Hahlin ajatukset illan mittelöstä.