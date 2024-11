Kärpät sekaisin: Tätä hämmästyttävää peluutusratkaisua on mahdotonta perustella – "Kovassa paikassa"

– Ilman muuta ensimmäiseksi jäälle. Jos on just pelaaja tehnyt muutaman minuutin aikana kaksi maalia, niin hän jäälle ja sitten mietitään muut. Tämmöinen flow kun on menossa. Nyt sama kuusikko pelasi sen kaksi ja puoli minuuttia ja tilanteita oli nolla, Kivi toteaa Liigaviikossa.