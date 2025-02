Kärppien valmentajatilanteesta ristiriitaisia kommentteja – "Ainakin toistaiseksi mennään näillä"

Jatkaako Ville Mäntymaa Kärppien päävalmentajana kauden loppuun, vaikka oululaisjoukkuetta uhkaa karmiva katastrofi?

Kärpät on tällä hetkellä Liigassa sijalla 12, eli juuri alemman pudotuspeliviivan yläpuolella. Kärppien nykytahti ei kuitenkaan hurraa-huutoja herätä.

Se on kymmenen viimeisen ottelun kuntopuntarissa sijalla 15. Taakse jää vain Jukurit, joka on varmuudella viimeinen, kun runkosarja päättyy.

Kaiken lisäksi Kärppien kohdalla esiin on noussut pelko playoutteihin joutumisesta. Tällä hetkellä sijalla 15 oleva TPS on pelannut Kärppiin nähden kaksi ottelua vähemmän. Se on Kärpistä vain kuuden pisteen päässä.

Kärpät on tehnyt kauden aikana mittavia pelaajaliikkeitä, kun se hankki riveihinsä muun muassa Ville Pokan, Marcus Björkin ja Dominik Masinin. Siirtorajan alla se värväsi vielä Italian maajoukkueesta tutun Damian Claran tolppiensa väliin.

Edes merkittävät muutokset eivät ole kääntäneet Kärppien kelkkaa.

Tämän myötä kysymykset ovat kääntyneet siihen, että meinaako Kärpät tehdä jonkinlaisia valmentajaliikkeitä?

Niitä ei ole kuitenkaan näkynyt tai kuulunut.

Onko satavarmaa, että menette loppukauden Ville Mäntymaan johdolla, Kärppien urheilutoimenjohtaja Mikko Myllykoski?

– Ei kai mikään ole sataprosenttisen selvää. Nykyvalmennus jatkaa niin kauan, kunnes toisin päätetään. Ainakin toistaiseksi mennään näillä, Myllykoski vastaa.

Eli muutoksia voi vielä tulla, tai sitten ei tule.

Kärppien tilanne on tukala, sillä sen loppuohjelma on enemmän kuin kova. Kärpät kohtaa perjantaina MTV3:n Hockey Night -ottelussa Raumalla Lukon. Seuraavana päivänä Porissa vastassa on Ässät.

Sen jälkeen Kärpät kohtaa kotonaan JYPin, joka taistelee samoista sijoituksista. Tätä seuraa tuplaottelut Tapparaa ja HIFK:ta vastaan.

Summasummarum: ei ole helppoa ei.

– 21 pistettä on jaossa vielä. Lähdemme peli kerrallaan taistelemaan pisteistä. Katsotaan sitten seitsemän pelin jälkeen, että missä olemme, Kärppien urheilupomo Myllykoski kommentoi oululaisjoukkueen loppuohjelmaa.

Kärpät lähti kauteen yhtenä suurimpana mestarisuosikkina, sillä se teki kesällä nimekkäitä hankintoja. Oululaisjoukkueen riveihin saapuivat muun muassa Jukureissa kovaa jälkeä tehnyt Michal Kovarcik, JYPissä maalipörssin voittanut Reid Gardiner ja KooKoossa väläytellyt Ben Tardif. He ovat olleet esillä myös tällä kaudella, mutta ongelma on piilenyt siinä, että Kärppien suorittaminen on ailahdellut karulla tavalla.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kärppien avainhyökkääjät Ben Tardif (vasemmalla) ja Michal Kovarcik (kuvan kultakypärä) ovat takoneet kovaa tulosta tällä kaudella.Vesa Pöppönen / AOP

Yhdessä kohtaa homma on toiminut jokseenkin hyvin. Piakkoin tappioita on tullut kuitenkin kosolti peräkkäin.

Eikä oululaisjoukkueen puolustuspelaaminen toimi vieläkään.

– Ei tämä ole ollut missään nimessä helppo kausi, eikä sellainen, mitä kukaan olisi toivonut täällä. Varmasti muualla ollaan tyytyväisiä siihen, että kone on yskinyt täällä, Myllykoski murjaisee.

– Ei kukaan ole tyytyväinen täällä, mutta tämä on urheilua ja joskus se on tällaista. Pitää ottaa tulos vastaan ja mennä sillä eteenpäin.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Myllykoski on rakentanut kaiken keskellä oululaisjoukkueen tulevan kauden joukkuetta. Huhuissa Kärppiin on viety muun muassa Ässien avainhyökkääjää Eemil Erholtzia ja KalPassa kovaa jälkeä nakuttavaa Matyas Kantneria.

– Tilanne on ajankohtaan nähden ihan hyvä. Olemme aikataulussa joukkueen rakentamisen suhteen, Myllykoski toteaa.

Kaikista merkittävin kysymys kohdistuu kuitenkin siihen, että mitä Kärpät meinaa tehdä valmentajaratkaisunsa suhteen. Eri tietojen mukaan KalPan nykyinen päävalmentaja Petri Karjalainen saattaisi hypätä oululaisjoukkueen peräsimeen, vaikka alun perin hänelle kaavailtiin toisenlaista roolia seuran sisältä.

– Teemme kauden jälkeen analyysejä jokaisen osa-alueen suhteen. Totta kai valmentaja-asia on yksi niistä, mutta mietimme ja analysoimme ihan samalla tavalla kaikkien muidenkin tontteja. Katsotaan sitten kauden jälkeen, että missä mennään ja mitä tästä kaudesta jäi käteen. Nyt on kautta vielä jäljellä ja on ennenaikaista vetää mitään johtopäätöksiä, Kärppien urheilupomo Myllykoski summaa.