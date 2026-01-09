SM-liigassa pelaava Vaasan Sport lähtee rajusti vajaamiehisellä kokoonpanolla perjantai-iltana pelattavaan KalPa-otteluun.
Sport lähtee otteluun ilman tähtipelaajiaan Simon Hjalmarssonia, Johan Sundströmiä, Kalle Miketinacia ja Brad Huntia.
Sport kertoi aiemmin perjantaina tehneensä loppukauden mittaisen sopimuksen Ville Immosen kanssa. Lisäksi Iivari Heikkinen siirtyy Ilveksestä lainalle Sportiin toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Molemmat pelaajat ovat heti tänään kaukalossa.
Lisäksi 19-vuotias Oliver Hult tekee tänään debyyttinsä SM-liigassa.
Sport on jo aiemmin ilmoittanut julkisesti aloittavansa tyhjennysmyynnit tämän kauden osalta. Seurasta muualle loppukaudeksi ovat jo siirtyneet Branden Troock, Miroslav Svoboda, Sebastian Stålberg ja Viljami Nieminen.
Kokoonpanolähde: Veikkaus