Autoilija! Älä toimi näin, kun tuulilasi on jäätynyt – "Ei missään nimessä voi käyttää..."

Kun tuulilasissa on jo kiveniskemä, suuret lämpötilavaihtelut tulee ottaa erityishuomioon.

– Klassinen esimerkki on laittaa puhallin täysillä päälle jäätyneeseen lasiin, jossa on jo särö. Siinä on silloin iso riski saada aikaan halkeama. Eli suosittelen vahvasti viimeistään ennen pakkasten kiristymistä tarkastamaan, että lasissa ei ole kiveniskemiä, kertoo tuulilasien korjaamiseen ja vaihtamiseen erikoistuneen Carglass-ketjun kaupallinen johtaja Jussi Kovasiipi tiedotteessa.