Onko auton maskipeitosta oikeasti hyötyä?

Kysymys: Onko maskipeitosta oikeasti hyötyä?



Vastaus: Viime viikon kovat pakkaset saivat monet pohtimaan, kannattaisiko auton maskia – eli etuvalojen välissä ja alla olevaa säleikköä – peittää.



Mitään pahveja en keulalle lähtisi summanmutikassa virittelemään, koska autoissa on nykyään valtavasti erilaisia tutkia, kameroita, tunnistimia ja antureita, joiden olemassaolo on huomioitava maskipeittoa tehtäessä ja asennettaessa, jotta eri järjestelmät säilyvät toimintakykyisinä. Mallikohtainen maskipeitto, sen sijaan, on erinomainen varuste, jonka käyttöä voi suositella.