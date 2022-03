Autoilija, huomioi nämä asiat loskakelillä – "Fysiikan lait päihittävät tekniset järjestelmät"

Mikäli rengas hairahtaa ajouralta sivuun ja haukkaa kiinni loskaan, imaisee loska helposti koko auton kuljettajan hallinnasta. Tämän vuoksi onkin olennaista, että kuljettaja keskittyy ajaessaan olennaiseen – ajamiseen. Kädet on syytä pitää ratissa ja katse riittävän kaukana edessä. Esimerkiksi viime hetkellä tien pinnassa havaittavan routakuopan väistö hätäisellä ohjausliikkeellä saattaa loskakelillä koitua kohtalokkaaksi. Jos taas routakraaterin havaitsee ajoissa, onnistuu sen kiertäminen loivalla, ajoissa tehdyllä ajolinjan muutoksella.

Vähemmän liikennöidyt kaistat usein loskaisempia

Loskaisella kelillä on syytä välttää turhia ohituksia – myös moottoritiellä. Liikenteellisesti hiljaisempi ohituskaista on usein huomattavasti loskaisempi kuin oikeanpuoleinen, varsinainen ajokaista.

Kaistojen välissä on usein myös loskavalli. Mikäli kaistanvaihto on välttämätöntä, tulee loskavallin yli siirtyä tasaisella nopeudella ja mahdollisimman rauhallisella ohjausliikkeellä – siis käytännössä lähes ajatuksen voimalla.

Myös hidastus- ja ryhmityskaistat ovat usein muuta tietä loskaisempia. Tällöin nopeutta on alennettava tuntuvasti jo ennen kyseiselle kaistalle siirtymistä.

Sohjo tukkii renkaan kuvioinnin

Kuljettajan pitää tietää, onko autossa ajonvakautusjärjestelmä vai ei

Mikäli ajonvakautusjärjestelmä löytyy, on järkevää kääntää lisää haluttuun suuntaan. Ajonvakautusjärjestelmä pyrkii tällöin kääntämään autoa jarrujen avulla. Samalla myös auton nopeus laskee. Tärkeää on kuitenkin pitää mielessä, ettei tekniikkakaan pysty ihmeisiin: ajonvakautusjärjestelmän toiminta perustuu pitoon ja jos auton kaikki neljä rengasta ovat sohjopatjan päällä liirrossa, ei järjestelmä kykene muuttamaan auton kulkusuuntaa halutuksi ennen pidon palautumista. Kiistaton tosiasia siis on, että fysiikan lait päihittävät tekniset järjestelmät.