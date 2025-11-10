



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sebastien Ogierin sopimuksesta merkittävä paljastus 2:53 Sebastien Ogier ajoi Japanin MM-rallin voittoon. Julkaistu 10.11.2025 12:04 Toni Heinonen Sebastien Ogier jatkaa rallin MM-sarjassa myös kaudella 2026. Toyotan WRC-talli julkisti maanantaina kuljettajakokoonpanonsa ensi vuodelle. Tallissa jatkavat Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari. Lisäksi tiimiin on pestattu Oliver Solberg, joka korvaa formularadoille suuntaavan Kalle Rovanperän. Ogierin on määrä jatkaa tallissa niin sanottuna osa-aikaisena kuljettajana. Yhdeksättä maailmanmestaruuttaan jahtaavan ranskalaistähden sopimuksesta tehtiin yksi merkittävä paljastus: hän ajaa yli puolet ensi vuoden MM-osakilpailuista kartanlukijansa Vincent Landais’n kanssa. Lue myös: Sami Pajarille jatkosopimus – Toyotalla huima kuskikattaus Ogier taistelee tämän vuoden maailmanmestaruudesta tallitoveriaan Evansia vastaan. Jos Ogier vie tittelin, hänellä olisi mahdollisuus hakea historiallista kymmenettä rallin maailmanmestaruuttaan ensi kaudella. Tämän hetken ennätysmiehellä Sebastien Loebilla on taskussaan yhdeksän MM-titteliä. Ogierilta kysyttiin maanantain lehdistötilaisuudessa, onko hänen suunnitelmissaan kamppailla mestaruudesta myös ensi vuonna. – Se on hyvä kysymys. Mutta totuus on se, että kun aloittaa kauden osa-aikaisena kuljettajana, mestaruus ei ole koskaan tavoitteena. Tällaisia mahdollisuuksia nousee esiin vain silloin, kun on onnistunut ajamaan näinkin poikkeuksellisen hyviä tuloksia kuin me olemme saavuttaneet tänä vuonna, Ogier sanoi.





– Mutta normaalissa tilanteessa siihen ei voi luottaa. Voin luvata vain sen, että jatkan sitoutumista sataprosenttisesti ja tuon tallille mahdollisimman paljon pisteitä valmistajien mestaruustaistoon. Tulevaisuus näyttää, mitä muuten tapahtuu, ranskalaisässä lisäsi.

Kun Ogier pohti jatkoaan, vaakakupissa painoi se, kuinka hyvin hän on viihtynyt Toyotalla. Ogier on edustanut Toyotaa vuodesta 2020 ja kaudesta 2022 lähtien hän on saanut itse määritellä ohjelmansa rallin MM-sarjassa.

– Tämä alkaa olla pisin suhde, mikä minulla on ollut minkään tiimin kanssa urani aikana. Tämä seikka vahvistaa vain sen, että nautimme työskentelystä yhdessä ja siitä tilanteesta, että tiimi puskee asioita eteenpäin ja tarjoaa meille parhaan ympäristön menestyä, Ogier kehui.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi maanantain lehdistötilaisuudessa, että Ogierin ensi vuoden ohjelmasta neuvotellaan tarkemmin kuluvan kauden jälkeen. Mutta kuten tämä ja viime vuosi ovat osoittaneet, Ogierin ohjelmaan voidaan tehdä radikaalejakin muokkauksia myös kauden aikana.