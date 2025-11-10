Sebastien Ogier jatkaa rallin MM-sarjassa myös kaudella 2026.
Toyotan WRC-talli julkisti maanantaina kuljettajakokoonpanonsa ensi vuodelle. Tallissa jatkavat Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari. Lisäksi tiimiin on pestattu Oliver Solberg, joka korvaa formularadoille suuntaavan Kalle Rovanperän.
Ogierin on määrä jatkaa tallissa niin sanottuna osa-aikaisena kuljettajana. Yhdeksättä maailmanmestaruuttaan jahtaavan ranskalaistähden sopimuksesta tehtiin yksi merkittävä paljastus: hän ajaa yli puolet ensi vuoden MM-osakilpailuista kartanlukijansa Vincent Landais’n kanssa.
Ogier taistelee tämän vuoden maailmanmestaruudesta tallitoveriaan Evansia vastaan. Jos Ogier vie tittelin, hänellä olisi mahdollisuus hakea historiallista kymmenettä rallin maailmanmestaruuttaan ensi kaudella. Tämän hetken ennätysmiehellä Sebastien Loebilla on taskussaan yhdeksän MM-titteliä.
Ogierilta kysyttiin maanantain lehdistötilaisuudessa, onko hänen suunnitelmissaan kamppailla mestaruudesta myös ensi vuonna.
– Se on hyvä kysymys. Mutta totuus on se, että kun aloittaa kauden osa-aikaisena kuljettajana, mestaruus ei ole koskaan tavoitteena. Tällaisia mahdollisuuksia nousee esiin vain silloin, kun on onnistunut ajamaan näinkin poikkeuksellisen hyviä tuloksia kuin me olemme saavuttaneet tänä vuonna, Ogier sanoi.