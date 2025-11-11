



Hyundai-talli on lähes tekemättömässä paikassa MM-rallikaudella 2026 Ott Tänakin vetäytymisilmoituksen ja Toyotan kuljettajakiinnitysten seurauksena, MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa linjaavat.

MTV Katsomossa! Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025. MM-ralli koki valtavan käänteen sunnuntaina, kun vuoden 2019 maailmanmestari ja toisen suurtallin Hyundain tähtikuski Ott Tänak ilmoitti vetäytyvänsä täysimittaisen kuljettajan roolista kuluvan kauden jälkeen. Dirtfishin tietojen mukaan Tänak kieltäytyi jättimäisestä palkasta. Virolainen haluaa panostaa enemmän perhe-elämään. Hyundailla on käynnissä hyvin vaikea kausi. Se jäi nopeasti jälkeen Toyotasta, minkä lisäksi Tänak ja puolustava maailmanmestari Thierry Neuville kritisoivat tallin toimia sekä autoa alituiseen. Työmaa on valtava.





– Heidän pitäisi pystyä nostamaan koko kauden ajavien autojen määrä neljään, saada ongelmat voitettua, käytettävä valtava määrä jokereita auton kehitykseen ja löytää vielä piilevä tähti jostain, Riku Tahko luettelee alkajaisiksi.

– Adrien Fourmaux on ollut tällä kaudella oikeastaan ainoa raikas tuulahdus porukkaan, ja hän lähti ennakkoluulottomasti sopeutumaan siihen ja pyrki löytämään ratkaisut.

Nyt Hyundain pitäisi löytää mitat täyttävä kuljettaja Tänakin tilalle, Neuville ja Fourmaux’n rinnalle. Toyota korvasi formularadoille poistuvan Kalle Rovanperän huippulahjakkaalla ja vauhtinsa jo osoittaneella Oliver Solbergilla.

– Solbergin kaltaista nuorta lahjakkuutta ei ole toista maailmassa tällä hetkellä.

Tahko pudottaa tähän keskusteluun muun muassa kakkosluokassa hyvää jälkeä tehneet Nikolai Grjazinin ja Yohan Rosselin.

– He ovat hyviä Rally2-kuskeja, ja haluaisin nähdä heidät ehdottomasti pääluokassa, mutta kuskiksi koko kauden maailmanmestaruuskamppailuun heistä ei vielä ole. Solbergista on.

Tahko kohdistaa kritiikkiä myös Hyundain johtotähteen Neuvilleen.

– Neuville on nyt isossa kasvojenpesun paikassa. Hallitseva mestari, ei yhtään voittoa tälle kaudelle, ei edes montaa pohja-aikaa.

– Hänellä on ollut myös tekniikkamurheita, mutta on se suorittamisen taso ollut umpisurkeaa. Fourmaux on ajanut jälkiä hänen selkäänsä jatkuvasti.

"Tarvitsisi neljännen auton"

Ott Tänak hyvästelee MM-sarjan ainakin toistaiseksi.

Hyundain tilannetta hämärtää myös se, mihin suuntaan MM-ralli on menossa kauden 2026 jälkeen. Teknisiä sääntöjä ollaan mylläämässä, mutta vielä on auki miten. Korealaismerkki ei olekaan vielä vahvistanut jatkoaan MM-sarjassa.

Tämän kaiken keskellä se tarvitsisi 1–2 kuljettajaa tammikuussa alkavalle kaudelle. Jari Ketomaa uskoo Hyundain kääntyvän kokemuksen puoleen ja pudottaa kolme nimeä: Teemu Suninen, Andreas Mikkelsen ja Martins Sesks.

– Sunisella on puhelinlinjat auki siihen suuntaan. Hän on käynyt ajamassa niitä autoja hiljattain, ja hän tuntee Hyundain ihmisiä. Hän ei sotkisi tallin dynamiikkaa.

Myös Sunista viisi vuotta vanhemmalla Mikkelsenillä, 36, on Hyundai-taustaa, tuoreimpana peräti viime kaudelta. Norjalainen on ollut Sunisen tavoin ajamatta tänä vuonna.

Sesks, 26, on kolmikosta nuorin, mutta hänellä on tältä ja viime kaudelta kokemusta Fordin Rally1-autosta. Hän kilpailee

– Hänellä on huippuhyvät näytöt vauhdista kaudelta 2024. Uskoisin, ettei siitä kaverista ole vielä kaikkea potentiaalia nähty, Ketomaa toteaa.

Epävarmassa tilanteessa Hyundain kannattaisi suosia Ketomaan mielestä varmempaa pisteidentuojaa täysin uuden Rally1-nimen sijaan. Vastassa on "Toyotan armeija", joka on vienyt valmistajien MM-tittelin viidesti putkeen.

– Käytännössä Toyotaa vastaan Hyundai tarvitsisi vielä yhden auton lisää, Ketomaa summaa.

Muun muassa Hayden Paddon ja Dani Sordo voivat olla muita mahdollisia kokeneita, Hyundai-taustaisia nimiä tallin tutkalla. Hyundain odotetaan ilmoittavan kuskinimistään ennen kauden päätöskisaa.

