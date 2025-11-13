Oliver Solberg luottaa, että hän voi ponnistaa Toyotalla rallimaailman huipulle.

Toyota julkisti alkuviikosta, että se on pestannut Solbergin WRC-talliinsa ensi kaudelle. Uutinen oli odotettu, sillä Solberg oli jo ehtinyt antaa loistavan näytön Toyotan Rally1-autolla. Talli puolestaan kaipasi korvaajaa rallin MM-sarjan jättävälle Kalle Rovanperälle.

Solberg teki jo heinäkuussa debyyttinsä Toyotan Rally1-kilpurilla Viron MM-rallissa. Nuori ruotsalainen löysi heti huippuvauhdin ja nappasi ällistyttävällä tavalla uransa ensimmäisen MM-osakilpailuvoiton nopeasta sorakisasta.

Käytännössä Solberg on ollut osa Toyotan miehistöä jo tämän vuoden alusta lähtien. Hän kilpaili rallin MM-sarjan WRC2-luokassa suomalaisen Printsport-tallin ajattamana, mutta hänen WRC2-projektinsa takana on ollut Toyota.

– Tein sopimuksen vuoden alussa, koska halusin saada mahdollisuuden. Halusin päästä ajamaan kaikki MM-rallit, ja se itsessään oli jo riittävän iso sitoumus heiltä (Toyotalta), Solberg kertoi MTV Urheilulle.

– Ja sitten pääsin vielä Rally1-autolla yhteen kisaan, joka oli ikään kuin näyttöpaikka. Samalla sain nähdä, kuinka töitä tehdään tiimin kanssa. Tämä kaikki oli aina unelmana ja suunnitelmana taustalla. Se on upea tunne, kun nyt viimein sain tämän sopimuksen, hän lisäsi.

Solbergilla on kokemusta rallin MM-sarjan pääluokasta jo vuosilta 2021 ja 2022, jolloin hän kuului Hyundain WRC-talliin. Hänet pistettiin kuitenkin pihalle tallista kauden 2022 lopulla.

– Kun tein sopimuksen Hyundain kanssa, senkin taustalla oli suunnitelma. Mutta suunnitelma muuttui nopeasti, kun muutama ihminen katosi kuvioista, Solberg sanoi.

– Mutta nyt täällä (Toyotalla) tuntuu siltä, että olen jo näyttänyt tallille. Se rauhoittaa tilannettani, jotta voin suhtautua tähän haasteeseen luottavaisemmin ja rauhallisemmin.

Toyota on ollut tällä kaudella suorastaan dominoiva. Kauden 13 osakilpailusta Toyota on ottanut peräti 12 voittoa. Viime viikonlopun Japanin MM-rallissa tiimi juhli komeaa kolmoisvoittoa.

Solberg kokee, että hänellä on nyt kaikki eväät ottaa seuraava askel urallaan.

– Tämä on paras mahdollinen paikka. Päätöksen tekeminen oli helppoa Viron rallin jälkeen, koska sain tietää, että voimme voittaa yhdessä ja pystymme rakentamaan hyvän yhteisen tulevaisuuden. Olen aina unelmoinut siitä, että olen turvallisessa ja vakaassa paikassa, jossa voin kehittyä ja olla mahdollisimman hyvä, Solberg kertoi.