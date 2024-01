Rallitähden ura kuopattiin jo vuosia sitten – yhtäkkiä käsissä olikin kaksi huipputarjousta

Monte Carlon MM-ralli 24.-28.1. Ke: Testierikoiskoe klo 17.35 To: EK:t 1-2 klo 21.15 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 9.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 8.45 alkaen Su: EK:t 15-17 klo 7.50 alkaen

– Matka takaisin on ollut pitkä. Aloin jo vähän menettää uskoani, kun voitimme WRC2-mestaruuden vuonna 2021 ja ajattelin, että nyt voisi olla mahdollista palata, mutta se ei toteutunut. Kaudelle 2023 olimme hyvin lähellä saada sopimuksen Hyundaille, mutta sekin epäonnistui.

– Ajattelin vain, että jos yritämme voittaa Rally2-luokan, ja jos paikkoja Rally1:ssä vapautuu, heidän on poimittava meidät, Mikkelsen selvittää.

Pöydällä isompikin tarjous

– He ovat entistä Volkswagen-väkeä. Uskon vahvasti, että he pystyvät rakentamaan äärimmäisen hyvän ralliauton. Kun he ovat tässä asemassa Hyundailla, tähän suuntaan lähteminen houkutteli. Lisäksi uusi tallipomo Cyril (Abiteboul) haluaa todella kääntää tiimin kurssin voitokkaaksi.