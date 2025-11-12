



Hirmupuhetta Kalle Rovanperän korvaajasta: "Miksi ei?" 3:28 Oliver Solberg ajoi heinäkuussa sensaatiomaiseen voittoon Virossa! Maailmanmestari-isä heti onnittelemassa Julkaistu 52 minuuttia sitten Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Oliver Solberg palaa ensi kaudella rallin MM-sarjan pääluokkaan Toyotan kuljettajana. Kokeneemmat tallikaverit lausuvat ruotsalaistähdestä tymäkkää tekstiä. Lue myös: Toyotalla iso päätös – asiantuntijat: Sami Pajari sivuutetaan Lue myös: Sebastien Ogier aisti Ott Tänakin ongelman – hurja ennustus tulevasta 24-vuotias Solberg nousee Toyotan miehistöön tuoreena WRC2-mestarina paikkaamaan kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän lähdön formulaunelmiensa perään. Toisen polven rattitaituri debytoi MM-sarjan pääluokassa jo helmikuussa 2021 Rovaniemellä ajetussa osakilpailussa. Solberg ajoi Hyundai-vuosinaan 2021–2022 kaikkiaan 12 kisaa WRC- tai Rally1-autolla ennen kuin yhteistyö päättyi osapuolten välisten ristiriitojen vuoksi. Tuolloin Solberg oli monien ulkopuolistenkin mielestä vielä liian epäkypsä huippukuljettajaksi, mutta kolme vuotta alemmalla tasolla ovat tehneet tehtävänsä.





Nyt tilanne on toinen, ja Solberg antoi jo heinäkuussa Virossa myrskyvaroituksen päästyään kokeilemaan Toyotan Rally1-auton vauhtia. Tuolloin hän kaikkien ennakko-odotusten vastaisesti voitti kauden kahdeksannen MM-rallin.

Kahdeksankertaisen maailmanmestarin, Solbergin tulevan tallikaverin Sebastien Ogierin mukaan ruotsalaistähti oli nuorista kuljettajista se, joka kaikkein eniten ansaitsi paikan pääluokassa.

– Hän on todistanut jo paljonkin, ja hänen suorituksensa Virossa oli sensaatiomainen. En olisi yllättynyt, mikäli näkisimme hänet jo hyvinkin pian taistelemassa kärjessä, Ogier sanoi Dirtfishille.

– On jännittävää seurata, miten hän pärjää. Minulla tuskin tulee olemaan erilainen lähestymistapa hänen kohdallaan kuin muidenkaan tallikavereideni kanssa. Teemme töitä yhdessä, ja tallissa on loistava ilmapiiri. Tavoite on ilman muuta säilyttää se. Ja sitten kun vedämme kypärän päähän, ystävyydestä ei ole enää tietoakaan, vaan haluamme vain voittaa toisemme.

Myös Ogierin kanssa tämän vuoden MM-tittelistä marraskuun lopussa Saudi-Arabiassa taisteleva Elfyn Evans sanoo Solbergin saaman mahdollisuuden olevan ansaittu.

– Hänellä on ollut vaikeitakin hetkiä, mutta hän on tehnyt poikkeuksellisen hienoa työtä WRC2:ssa.

– Hänen debyyttikisaansa Rally1-autossamme ei tarvitse enempää kommentoida. Se oli jotain ihan muuta kuin kukaan meistä osasi edes ajatella. Uskon, että hän tulee tekemään mahtavaa työtä.

Evans ei sulje pois edes sitä vaihtoehtoa, että Solberg taistelisi jo ensi kaudella mestaruudesta.

– Odotetaan ja katsotaan, mitä tapahtuu, mutta miksi ei? Se riippuu täysin siitä, miten hyvin hän pääsee sinuiksi auton kanssa kaikilla pinnoilla. Eli miksi ei?

Solberg itse kokee, että hänellä on vielä paljon opittavaa erityisesti asfaltilla.

– Okei olemme ajaneet nyt kaksi hyvää kisaa (Keski-Euroopassa ja Japanissa), ja tiedän voivani olla nopea, mutta vielä on paljon opittavaa esimerkiksi etuautonuottien kanssa, erityisesti Monte Carlossa.

– Se on Sebin erityisalaa. Minun täytyy vielä oppia, miten hän tekee sen ja miten he kaikki ovat niin hyviä ja menestyvät niin hyvin monissa ralleissa.