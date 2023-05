Ralliin hurahtanut Janni Hussi unelmoi jo MM-sarjasta – "Haluan katsoa tämän kortin loppuun"

Rallin MM-sarjastakin tuttu Sami Pajari soitti ja kysyi Hussia kartanlukijakseen viime elokuussa ajettuun Lahden Historic EM-ralliin. Kouvolasta lähtöisin oleva median moniosaaja tarttui syöttiin, ja sen jälkeen ralli on vienyt naista.

Hussi ja Pajari voittivat luokkansa Lahdessa ja kävivät pokkaamassa ykköstilan myös Samsonas-rallista Liettuasta syksyllä. Täksi vuodeksi Hussi lähti mukaan entisen F1-tähden Heikki Kovalaisen kyytiin.

Kaksikko kisaa rallin SM-sarjassa Skoda Fabialla. Keväällä Hussi on myös ehtinyt lukea nuottia Matias Henkolalle Piemonte-rallissa Italiassa sekä tehdä Lauri Joonan kanssa Kroatian MM-rallin nuotituksen.

Mikä lajissa sitten kiehtoo?

– Monikin asia. Tämä on tosi yhteisöllinen laji, ja minusta on tosi kiva, miten minut on otettu vastaan ja miten kaikki otetaan vastaan. Täällä on tosi kivoja ihmisiä ja kaikki jeesaavat toisiaan. Vauhti toki myös viehättää, Hussi kertoi MTV Urheilulle.

– Kun Pajari silloin minut haastoi radiolähetyksessä, niin ajattelin, että tämä on kerran elämässä -kokemus. Kun ensimmäisen kerran pääsin kokeilemaan, niin tajusin heti, että tässä on jotain muutakin kuin "once in a lifetime".

Rallikärpänen puraisi heti ja voimakkaasti.

– Seuraavalla viikolla laitoin Erosen Jannelle (RTE Motorsport) viestiä, että pistä minulle kypärä ja hans-niskatuki tulemaan, että kyllä tämä homma jatkuu.

Hussi pelasi nuorempana 13 vuotta jalkapalloa, josta vaihtoi suoraan fitness-urheiluun. Nainen kertoo tehneensä kaiken aina täysillä.

– Olen vähän huono tekemään mitään asioita puolivillaisesti. Oli se sitten nurkkien imurointi tai harrastus, niin teen kaikki täysillä. Olen ikäni harrastanut kilpaurheilua. Pidempi väli tuossa oli, että ei ollut mitään kilpailullista. Heti kun siinä on joku muu, kenelle niitä juttuja tekee, tässä tapauksessa kuski ja tiimi, niin haluan, että oma tontti hoidetaan mahdollisimman hyvin, Hussi summasi.

– Toki virheitä tulee ja vasta tässä opetellaan. En silti halua lähteä surffailemaan, että kuskit joutuvat jännittämään, että tietääkö tuo, minne me olemme menossa.

Eikä Hussi ole tyytymässä pelkästään rallin SM-sarjaan. Unelmissa siintää myös kilpaileminen joskus rallin MM-sarjassa. Kovalaisen kanssa siihen saattaisi olla myös oiva mahdollisuus. Hussi lopetti hiljattain Radio SuomiPopin aamujuontajana, joten myös aikaa olisi tarjolla rallia varten entistä enemmän.

– Paha nyt tässä kohtaa sanoa, mihin kyvyt riittävät. Haluan tämän kortin silti katsoa loppuun asti, Hussi kertoi.