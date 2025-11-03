Kolmannesta rallin maailmanmestaruudestaan taisteleva Kalle Rovanperä lähtee ennakkoon ajatellen haastajana kauden 2025 toiseksi viimeiseen kisaan Japaniin.

Tallikavereidensa Elfyn Evansin ja Sebastien Ogierin kanssa mestaruuden kohtalon ratkaiseva Rovanperä joutuu tulemaan Japanissakin toimeen kolmikosta heikoimman lähtöpaikan kanssa. Evans pääsee tällä kertaa reitille ensimmäisenä, ja Rovanperän kanssa tasapisteissä oleva Ogier lunastaa kakkospaikan suomalaistähteä useampien ykkössijojensa ansiosta.

– Ei todellakaan ole paras lähteä kolmantena. Sielläkin on syksy. On paljon lehtiä ja likaa. Olisi ollut kiva olla edes toisena, mutta nyt ollaan kolmantena, ja sillä mennään.