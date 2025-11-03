Kalle Rovanperä teki "erikoisen päätöksen" – suomalaistähti haastajan asemassa: "Ei se ainakaan helpota"
Kolmannesta rallin maailmanmestaruudestaan taisteleva Kalle Rovanperä lähtee ennakkoon ajatellen haastajana kauden 2025 toiseksi viimeiseen kisaan Japaniin.
Tallikavereidensa Elfyn Evansin ja Sebastien Ogierin kanssa mestaruuden kohtalon ratkaiseva Rovanperä joutuu tulemaan Japanissakin toimeen kolmikosta heikoimman lähtöpaikan kanssa. Evans pääsee tällä kertaa reitille ensimmäisenä, ja Rovanperän kanssa tasapisteissä oleva Ogier lunastaa kakkospaikan suomalaistähteä useampien ykkössijojensa ansiosta.
– Ei todellakaan ole paras lähteä kolmantena. Sielläkin on syksy. On paljon lehtiä ja likaa. Olisi ollut kiva olla edes toisena, mutta nyt ollaan kolmantena, ja sillä mennään.
Lähtökohdat ovat hankalat myös siksi, että Japanin tiet ovat Rovanperän makuun turhan kapeita ja teknisiä.
– Se on aika iso haaste aina, eikä se ole itselle mikään mieluinen kilpailu. Siellä ei ole sellaista hyvää flow’ta koskaan. Jos olisi isoa tietä – mitä siellä on tosi vähän – se olisi kivaa, ja silloin varmaan pääsisi ajamaan kunnon asfalttiajoa, joka näyttää tänä vuonna onnistuvan aika hyvin. Mutta se ei ole sitä, vaan teknisempää ja vähän likaista.
MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa ei lähtökohtaisesti pidä kolmatta lähtöpaikkaa Rovanperän kannalta vielä katastrofina. Toki menestysmahdollisuuksia nostaa, mikäli kisa päästään ajamaan hyvässä eli kuivassa kelissä.
– Sillä on Kallelle pieni negatiivinen vaikutus, että hän lähtee kolmantena, mutta siinä puhutaan sellaisista eroista, että viikonlopun mitassa – ja kun pisteitä otetaan vielä sunnuntainakin – se takamatka on otettavissa kiinni muilla asioilla. Siihen (lähtöpaikkaan) ei kannata keskittyä, vaan tekee vain niin hyvää työtä kuin pystyy.
– Jos sataa vettä, on alhaiset lämpötilat ja se kaikkein liukkain olosuhde, sitten saattaa tulla ongelmia. Hyvällä kelillä Kallella on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet ajaa samanlainen sijoitus kuin Keski-Euroopassa ja taistella voitosta. Asfalttivauhti on niin hyvällä tasolla, että Kalle taistelee ehdottomasti sen rallin voitosta myös.
Ketomaan asiantuntijakollegan Riku Tahkon mukaan puntit Toyota-kolmikon välillä ovat tällä hetkellä tasan.
– Elfyn nostaa osakkeitaan, mutta hänen pitää herätä taistelemaan voitosta aikaisemmin kuin sunnuntaiaamuna. Ainekset ovat olemassa, mutta en luota täysin Elfyniin koko viikonlopun mitassa, koska sitä ei ole nyt nähty. Toisaalta hitaan ja liukkaan asfaltin pitäisi sopia hänelle. Kallella taas on ihan uskomaton hyökkäys asfaltilla.
– Ogier on vahva. Ehkä näkisin Japanin Ogierille piirun verran paremmin sopivana kuin Kallelle.
Selvää on, että 13 pisteen takamatka huomioiden niin Ogierin kuin Rovanperän on pakko onnistua. Varsinkin Rovanperä on tämän myötä kovassa paikassa, sillä hänen viimeisin Japanin-kokemuksensa on kahden vuoden takaa.
– Viime vuonna sitä arvottiin, että ajaako Kalle osa-aikakuskina Japanin ja olisiko se palvellut tämän vuoden Montea. Hän pysyi päätöksessään eikä ajanut sitä, mikä oli mielestäni vähän outo päätös. Hän tiesi ajavansa tänä vuonna täyden kauden, ja se on Toyotan kotikisa. Oli erikoinen päätös jättää se ajamatta, Tahko sanoo.
Toisaalta: ei Rovanperä ajanut viime vuonna myöskään Keski-Euroopassa, ja silti hän nappasi kyseisestä kisasta viime viikonloppuna voiton.
– Varmaan tullaan kuulemaan sitä, mitä kuultiin Keski-Euroopassakin niillä pätkillä, joita Kalle ei ollut viime vuonna ajanut ja muut olivat. Siinä on muille pieni etu, eikä se ainakaan helpota urakkaa, että siellä ei ole viime vuonna ollut. Toisaalta Kallella on tällä hetkellä erittäin hyvä itseluottamus ja iskukyky asfalttiolosuhteissa.
Se tuskin on epäselvää, että Toyota on toiseen kotikisaansa selkeä ennakkosuosikki, sillä Hyundai on ollut tänä vuonna suurissa vaikeuksissa juuri asfaltilla.
– Odotan kyllä ylivoimaista vauhtia. Ei tässä mitään tule muutamassa viikossa tapahtumaan. Keski-Euroopassa lyödään kamppeet konttiin ja lähetetään Japaniin. Tässä ei pääse mitään valtavaa kehitystyötä kukaan tekemään, Tahko sanoo.
– Se pienen pieni mahdollisuus on siinä, että jos kaikilla on huonompi pito, se voi jossain olosuhteessa pikkuisen helpottaa Hyundain urakkaa. Toyotan kokonaispaketti on kuitenkin vahva, se toimii kaikissa olosuhteissa, ja kuskit ovat vahvoja. Vaikka Hyundainkin kokoonpano on tosi hyvä, sielä ei vain tällä hetkellä anna kalusto myöten, eikä tässä parissa viikossa pystytä mitään viisasten kiveä löytämään.
Japanin MM-ralli käynnistyy torstaina ja päättyy sunnuntaina.
Evansin, Ogerin ja Rovanperän saldo Japanissa vuosina 2022, 2023 ja 2024