Toyota-tähti sai jotain, mistä Kalle Rovanperä jäi paitsi – asetelma jakaa asiantuntijoita: "Se on se tärkeä tieto"

Toyotan Elfyn Evans on äitynyt MM-rallikauden alkajaisiksi huimaan vauhtiin. Kanariansaarten osakilpailuun lähdettäessä MM-sarjaa johtavalla walesilaisella on yksi etu esimerkiksi tallikaveriinsa Kalle Rovanperään nähden.

Evans ei ole ollut raa'alla vauhdilla mitattuna alkukauden nopein kuljettaja, mutta tämä johtuu osaltaan siitä, ettei hänen ole edes tarvinnut olla. Vyöllä on kakkossija Monte Carlosta sekä voitot Ruotsista ja Keniasta – viime kauden päätteeksi tulleiden kahden kakkossijan ja yhden ykkössijan jatkoksi.

Koossa on 88 pistettä – tai 84 prosenttia – jaossa olleista 105 pisteestä. Tätä kovemmalla pistetahdilla MM-rallikauden ovat kolmen kisan otannalla aloittaneet lajin historiassa vain Rovanperä, Sébastien Ogier ja Sébastien Loeb.

Evansin ero toisena olevaan Thierry Neuvilleen on 36 pistettä, kolmantena olevaan Ott Tänakiin 39 pistettä. Monien suurimmaksi mestarisuosikiksi nostama Rovanperä on 57 pisteen päässä.

Alkukauden suorituksista huolimatta MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa ei nosta Evansia suurimmaksi voittajasuosikiksi Kanarialla.

– Evans tulee menemään kovaa tietenkin, mutta en ihan puhtaan asfaltin ajajaksi häntä laske. Hyvistä asemista lähtee ja on kärkitaistelussa, mutta en odota niin vahvaa suoritusta kuin Ruotsissa tai Montessa.

Evansin sijaan Ketomaa nostaa esiin Ogierin ja Tänakin.

– Tänak on ihan helvetin nopea puhtaalla asfaltilla. Hän pystyy luottamaan pitoon ja omaan lahjakkuuteensa. Siinä ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin optimaalista ajolinjaa ja vauhtia.

– Ogier on erittäin vahva vaihtoehto voittajaksi. On käsittämätöntä, miten hyvin hän pystyy mukautumaan muutoksiin. Hän on voittanut monella merkillä mestaruuden, ja nyt tuli uudet renkaat, niin taas mukauduttiin. Käsittämätön mies. Vaikka hän ajaa vähän epäsäännöllisesti, hän vain tulee paikalle ja uskoo, että pystyy löytämään ne ominaisuudet, millä tällä renkaalla voitetaan – ja niinhän se perhana sen Montessa taas teki.

Asiantuntijakollega Riku Tahko ei pidä millään tavalla mahdottomana, että Evans pystyisi myös Kanarialla koviin tuloksiin.

– Hän on rakentanut sieltä jo junnusta lähtien rallikannuksensa asfalttikisoissa, ja hän on ollut yksi parhaista sopeutumaan Hankookin renkaisiin. Ei ole mitään syytä, miksi hän ei pystyisi tuolta lähtöpaikalta (ensimmäisenä) tekemään huipputuloksia.

Evans oli huhtikuun alussa Neuvillen kanssa ajamassa testimielessä EM-kauden ensimmäisen osakilpailun Cordobassa. Molemmat saivat yli 200 ek-kilometrin edestä tuntumaa uusiin asfalttirenkaisiin, olkoonkin, että tiet olivat huomattavasti likaisempia kuin mitä Kanarialla odotetaan nähtävän.

Ketomaan ja Tahkon näkemykset tämän testimahdollisuuden merkittävyydestä poikkeavat toisistaan.

– Ei tuon tason kuskit kilpailussa opi hirveästi uusia temppuja. Kyllä Kalle tietää ne samat asiat, kun hän käy testaamassa. Pieni etu siitä toki on, kun on ajanut itselle tuntematonta tietä, mutta ei se mikään merkittävä etu ole, Ketomaa sanoo.

– Kisatesti on aina kisatesti. Se antaa tosi ison edun. Testipätkä on 3–4 kilometriä suuntaansa, ja sitä ajetaan edestakaisin. Siinä on vaikea saada pitkää vetoa aikaiseksi niin, että renkaan lämpötila ei laskisi välillä. Pidempään ajettavalla erikoiskokeella pystytään simuloimaan renkaan lämpötila oikein, ja sitä kautta kisatesti on varsinkin uuden renkaan kohdalla tosi tärkeä juttu. Vaikka olosuhde ei ihan samanlainen ollutkaan, ajatuksesta saatiin kiinni. Suurin osa renkaista toimii ensimmäiset 5 kilometriä, mutta miten se toimii, kun mennään 15 tai 20 kilometriä. Se on se tärkeä tieto, Tahko sanoo.

Cordobassa ajettiin kaikkkiaan neljä yli 20 kilometrin mittaista erikoiskoetta. Kanarialla tällaisia pätkiä on ohjelmassa kuusi.