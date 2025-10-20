



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Kommentti: Rallin MM-sarjassa käsillä uskomaton tilanne – Juha Kankkusen mahti tekee taikojaan 1:15 Elfyn Evans karisti heikon lauantain – tärkeitä MM-pisteitä sunnuntailta Julkaistu 20.10.2025 12:29 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Tilastojen valossa on äärimmäisen vaikea uskoa, että Elfyn Evans johtaa yhä rallin MM-sarjaa, kun enää kaksi osakilpailua on ajamatta. Ensimmäistä MM-titteliään jahtaava walesilainen vaikuttaakin noudattavan täksi kaudeksi Toyotan apulaistallipäälliköksi pestatun Juha Kankkusen esimerkkiä, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä. Lue myös: Huimia väitteitä: Ogier syrjäytetty – Rovanperän kartturille väläytettiin yllätyspestiä Lue myös: Sopimus oli jo ummessa – MM-rallin huipennukseen yllätysnimiä Tilanne rallin MM-sarjan mestaruustaistelussa on reilu kuukausi ennen kauden päätöstä äärimmäisen mielenkiintoinen. Kuljettajien maailmanmestaruus tullaan mitä todennäköisimmin ratkaisemaan kolmen Toyota-kuljettajan kesken, sillä Hyundain Ott Tänak on jo 50 pisteen päässä sarjan kärjestä, eikä tällaiselta takamatkalta ole koskaan noustu mestariksi näin myöhäisessä vaiheessa kautta. Mestaruus on ratkaistu saman tallin kolmen kuljettajan välillä viimeksi 38 vuotta sitten. Asialla olivat tuolloin Lancian kuljettajat, ja nyt Toyotan tiimimestariksi johdattanut Kankkunen vei lopulta vuoden 1987 mestaruuden Miki Biasionin ja Markku Alenin nenän edestä.





Toyota-kolmikon erottaa tällä hetkellä toisistaan vain 13 pistettä. Kun tämän eron suhteuttaa siihen, montako pistettä loppukauden kisoista on vielä otettavissa (70), kyseessä on lajihistorian neljänneksi tiukin tilanne kärkikolmikon välillä kauden tässä vaiheessa.

Sebastien Ogier on ollut vauhdilla mitattuna kauden nopein kuljettaja, mutta MM-pisteissä hän on takamatkalla tallikaveri Elfyn Evansiin nähden.Colin McMaster / TGR WRT

Vauhtiin peilaten on suorastaan käsittämätöntä, että Evans johtaa sarjaa vielä tässäkin vaihteessa, sillä puhtaasti vauhdilla mitattuna hän on vasta viidenneksi nopein kuljettaja.

Evansin ero pohja-aikaan kauden erikoiskokeilla on ollut keskimäärin 0,34 sekuntia kilometrillä. Lukema on sadasosalleen sama kuin Hyundain Adrien Fourmaux'lla, joka on sarjassa seitsemäntenä 151 pisteen päässä Evansista. Pohja-aikoja ranskalaisella on yksi Evansia enemmän.

Sarjan nopeimmat kuljettajat ovat tänä vuonna olleet Ogier (0,12 sekuntia kilometrillä), Rovanperä (0,21) ja Tänak (0,23). Tämä kolmikko on myös pohja-aikatilaston kärjessä. Rovanperällä pohja-aikoja on 50, Tänakilla 49 ja Ogierilla 48.

Evansilla pohja-aikoja on niin ikään viidenneksi eniten, 18. Kun tämän lukeman suhteuttaa siihen, paljonko pohja-aikoja on ylipäätään ollut jaossa, lukema on pienempi kuin yhdelläkään maailmanmestarilla koskaan sarjan historiassa.

Rallien johtopaikka on alkuvuodesta Ruotsissa ja Keniassa tulleiden ykkössijojen jälkeen ollut Evansin nimissä vain neljän erikoiskokeen päätteeksi. Kaiken kaikkiaan Evans on johtanut rallia tänä vuonna 36 erikoiskokeen jälkeen.

Kokonaisuuteen suhteutettuna tämäkin lukema on MM-sarjan kärkimiehelle poikkeuksellisen pieni. Tätä harvemmin kisan kärjessä nähdyistä kuljettajista mestareiksi ovat yltäneet vain Ogier vuonna 2017, Petter Solberg 2003, Richard Burns 2001 ja Walter Röhrl 1982.

Scott Martin ja Elfyn Evans johtavat MM-sarjaa, vaikka heidän viimeisin voittonsa on maaliskuulta Keniasta. Ennen sitä he juhlivat voittoa myös helmikuussa Ruotsissa.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Evans jos joku kuitenkin tietää, että rallissa ei ole kyse pelkästään vauhdista. Pitkän kauden aikana myös luotettavuus ja tasaisuus nousevat monesti arvoon arvaamattomaan, ja näissä ominaisuuksissa hän onkin ollut tällä kaudella sarjan paras.

Evans on ainoana kuljettajana ajanut läpi kaikki ne erikoiskokeet, joille on kauden aikana startannutkin. Tämän myötä hän on myös ainoana yltänyt kaikissa kisoissa yleiskilpailun pisteille.

Toistaiseksi viimeisin kerta, kun yksittäinen kuljettaja on yltänyt pisteille kauden kaikissa kisoissa, nähtiin vuonna 2021. Asialla oli tuolloinkin Evans, joka sijoittui heikoimmillaan kymmenenneksi Keniassa, vaikka keskeyttikin kisan heti perjantaiaamuna.

Viimeisin kokonaisen kauden ilman keskeytyksiä läpi ajanut kuljettaja onkin sitten Mikko Hirvonen vuodelta 2012 – olkoonkin, että hänen voittonsa Portugalissa hylättiin jälkikäteen Citroënin kytkimen osoittauduttua sääntöjen vastaiseksi.

Viimeisin täyden kauden läpi ajanut mestari on Sebastien Loeb vuonna 2010.

On sinällään osuvaa, että Evans jyrää tasaisuudella kohti mestaruutta juuri nyt, kun Kankkunen on häärinyt valtaosassa kauden kisoista Toyotan tallipäällikkönä. Nelinkertainen maailmanmestari kun tuli omalla neljä maailmanmestaruutta tuottaneella kuljettajaurallaan tunnetuksi Mr. Consistencyna, Herra tasaisuutena.

Jos Evans nyt nappaa samalla kaavalla mestaruuden Ogierin ja Rovanperän kaltaisten supertähtien nenän edestä, vastaava arvonimi on syytä leimata myös 37-vuotiaan walesilaisen otsaan.

Pisteiden jakauma mestariehdokkaiden välillä:

kuljettaja: yleiskilpailu: sunnuntai: yhteensä: Elfyn Evans 185 62 247 Sebastien Ogier 174 (-11) 60 (-2) 234 (-13) Kalle Rovanperä 157 (-28) 77 (+15) 234 (-13)