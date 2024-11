Ott Tänakilla on mestaruustaistelussa vielä yksi oljenkorsi – Thierry Neuville kohtaa tehtävistä tukalimman: "Valtava henkinen taakka"

– Keli näyttää nyt aika paljon paremmalta. Toki se on saarivaltio, niin ennusteet eivät välttämättä aina niin tarkkoja ole, mutta jos keli on sellainen kuin nyt näyttää, siitä tulee huomattavasti helpompaa (kuin viime vuonna). Kuljettajat pystyvät arvioimaan ne liukkaat paikat, eikä tule niin paljon yllätyksiä vesiurista, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.

Viidesti MM-hopeaa urallaan pokannut Neuville lähtee kisaan muhkealla 25 pisteen etumatkalla tallikaveri Ott Tänakiin . Pisteet jaetaan tunnetusti vasta viimeisen erikoiskokeen jälkeen, mutta kun niitä on tässä kohtaa saatavilla enää 30, jokainen ymmärtää, että virolaistähden mestaruussauma on melko teoreettinen.

– Tänak ajaa kaasu pohjassa, mutta epäilen vähän hänen voittomahdollisuuttaan. Toyota on ehkä pikkuisen parempi. Neuvillen osalta suunnitelma ei ole kuin ajaa hiljaa. Se on päivänselvää, Ketomaa uumoilee.

– Autot säädetään ja tehdään siihen, että niillä jarrutetaan ihan viime tipassa, käännetään juuri tietynlaisella aggressiivisuudella ja mennään kaasulle sillä mielentilalla, että se kaasu painetaan tietyssä kohdassa pohjaan. Kun varmistellaan, jarrutetaan 10–15 baria pienemmällä teholla, ja silloin painopiste ei siirry oikealla tavalla. Eli kun kääntää, auto ei käänny niin hyvin, ja kun menee kaasulle, painaa helposti vähän liikaa kaasua, kun yrittää kaasulla korjata. Se sotkee hirveän helposti ajamisen rytmin ja iskun, johon on tottunut. Yllättävän vaikeaa se varmistelu on, Ketomaa havainnollistaa.

– Totta kai virheitä tulee kovaa ajaessakin, mutta silloin on kaikki aistit viritetty äärimmilleen ja kuljettaja tekee kaikki asiat juuri niin kuin on kautta ja kisaa edeltävissä testeissä tehnyt.

Alustana armoton asfaltti

Niin ikään asiantuntijan roolissa viikonlopun tapahtuvia MTV Katsomossa ruotiva Riku Tahko huomauttaa, että vaikka asfaltti on Neuvillen mielialusta, se on ajovirheitä ajatellen huomattavasti soraa armottomampi.

Neuvillen suurin valtti viikonloppuna on hänen pitkä kokemuksensa, johon hänen on vain nojattava kovien paineiden keskellä.

– Mutta kova keskittyminen hänellä on oltava tuohon tilanteeseen. Siinä on se valtava menettämisen paine, kun eihän kukaan usko, että hän pystyisi sitä mestaruutta enää mitenkään sössimään, Ketomaa sanoo.

– Hän on niin monta kertaa hävinnyt mestaruuden. Ei hän toki näin hyvässä tilanteessa ole ikinä ollut, mutta varmasti se vaivaa, että se on kiertänyt se mestaruus ja hän on saanut sen "ikuisen kakkosen" leiman. Varmasti valtava henkinen taakka siinä on. Ajella jotain vauhtia, mutta olla silti tarpeeksi tarkkana koko ajan, ettei mistään mudalta tai lehtien päältä lähde, ettei käy mitään hölmöä virhettä vain siksi, että keskittyy vääriin asioihin, Tahko sanoo.