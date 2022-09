Kalle Rovanperä hurjan haasteen edessä – "Eihän se kovin hyvältä kuulosta"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Takana on kaksi epäonnistunutta kilpailua ja Uudessa-Seelannin suomalainen joutuu jälleen epäkiitolliseen tehtävään tienauraajana. Urakan haastetta lisää se, että perjantaina kilpailussa ajetaan peräti 60 prosenttia koko kisan EK-kilometreistä.

– Kyllähän siellä varmaan kärsii aika paljon lähtöpaikasta. Siellä on kova tienpohja ja paljon irtosoraa. Pitää vain toivoa, että heti takana tulevat eivät saa ihan hirveää hyötyä siitä, että ei olisi niilläkään vielä puhdasta linjaa, Rovanperä sanoo MTV Urheilulle viitaten MM-sarjan pahimpaan uhkaajaansa Ott Tänakin, joka starttaa reitille heti suomalaiskuskin perään.

– Varmasti tie joka autolta paranee. Lauantaina ja sunnuntaina on vähemmän kilometrejä kuin perjantaina yhteensä, joten eihän se kovin hyvältä kuulosta. Ei siinä muu auta, aikataulu on sellainen. Sen mukaan mennään.

– Totta kai se on ihan selkeä homma, mikä Kreikassa meni pieleen. Ralliviikolla tuli hyvin esiin, että mitä ne ongelmat siellä olivat. Nyt on insinöörit ja kaikki ehtineet vähän miettiä, miten autoa parannetaan. Ainakin testien perusteella vaikuttaisi, että kaikki kuskit ovat ihan hyvillä fiiliksillä. Olemme ainakin tietoisia, missä pitää parantaa, Rovanperä summaa.

– Nythän mahdollisuus on taas isompi, mutta olisihan tilanne voinut myös olla vielä paljon parempikin, jos pari edellistä kisaa olisivat menneet paremmin. Ei niitä enää auta muistella. Se on nyt mennyttä ja pitää parantaa tekemistä. Yritetään vain ajaa ehjä kisa ja tuoda hyvät pisteet, Rovanperä suunnittelee.

– Turha sitä mestaruutta on siellä miettiä. Sitten jos näyttää siltä, että on tulossa, niin antaa tulla. Ei se tilanne kuitenkaan ihan hirveän helpolta näytä.

– Hyundai on näyttänyt viime kisoissa, että he ovat tosi kovassa vauhdissa. Meillä on lisäksi haasteena, että joudumme perjantaina auraamaan pitkän päivän. Takaa tulevat sitten (Sebastien) Ogier ja muut, joten ei ole helppoa saada isoja pisteitä. Kaikki riippuu sitten, miten kisa etenee ja miten sijoitukset elävät, Rovanperä pohtii.