Chilen MM-rallissa ajetaan lauantaina kuusi erikoiskoetta ja yhteensä 139,20 erikoiskoekilometriä. Sorarallin toisen ajopäivän tapahtumia seurataan tässä artikkelissa.

Perjantai oli dramaattinen, kun Toyotan Kalle Rovanperä koki rengasrikon ajovirheen jälkeen ja Hyundain Ott Tänak keskeytti moottorivian takia. Molemmat olivat johtopaikalla tapahtumien aikaan.

Lauantaihin johtopaikalta kaasuttelee Hyundain Adrien Fourmaux.

Chilen MM-rallin lauantain ohjelma

15.07 EK7 Pelun 1 (15,65 km) 16.01 EK8 Lota 1 (25,64 km) 17.05 EK9 Maria las Cruces 1 (28,31 km) 19.25 Huolto C, MDS Hotel Talcahuano (30 min) 21.07 EK10 Pelun 2 (15,65 km) 22.01 EK11 Lota 2 (25,64 km) 23.05 EK12 Maria las Cruces 2 (28,31 km)

Chilen MM-rallin kokonaistilanne 7/16 ek:ta:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Adrien Fourmaux Hyundai 1:08.36,9 2. Thierry Neuville Hyundai +2,5 3. Elfyn Evans Toyota +3,8 4. Sebastien Ogier Toyota +8,0 5. Sami Pajari Toyota +15,3 6. Takamoto Katsuta Toyota +55,7 7. Kalle Rovanperä Toyota +1.00,5 8. Gregoire Munster M-Sport +1.04,3

Keskeyttäneet: Ott Tänak, Hyundai (EK6)

*Rally2-kuljettaja

Chilen MM-rallin lauantain seuranta:

EK8 Lota 1 (25,64 km)

Klo 16.06: Tämä näyttää jo aivan erilaiselta. Aurinko paistaa ja tie on mitä mainioin. Sopivan kosteaa kärkiautoillekin.

Klo 15.59: Seuraavan pätkän alku viivästyy klo 16.04:ään. Lämpötila on muuten vain 12 astetta.

EK7 Pelun 1 (15,65 km)

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Ott Tänak Hyundai 10.37,7 2. Elfyn Evans Toyota +1,4 3. Kalle Rovanperä Toyota +6,2 4. Adrien Fourmaux Hyundai +10,7 5. Thierry Neuville Hyundai +12,2 6. Sami Pajari Toyota +14,8 7. Sebastien Ogier Toyota +16, 8. Gregoire Munster M-Sport +25,2

Klo 15.56: WRC2-luokassa Emil Lindholm lipsauttaa hanskan kädestään ennen pysähtymistä. Toivottavasti ei tule sakkoa. Häviää Solbergille 12,2 sekuntia. Kokonaiskisassa Solberg johtaa 14,5 sekunnilla Grjazinia, Lindholm kolmas 49,5 sekuntia jääneenä.

1:14 Tässä näyte Rovanperän kyydistä. Olosuhteet vain pahenivat tästä.

Klo 15.48: Fourmaux pysyy kärjessä. Häviää silti 10,7 sekuntia, joten johto Neuvilleen nähden on enää 2,5 sekuntia. Tänak siis tämän pätkän nopein. Sitten Evans ja Rovanperä.

– On todelle vaativaa. Minullakin oli todella kovaa sadetta, joten siellä oli paljon vesipuroja. Pito on joissain paikoissa okei ja joissain huono. Yritin tulla puhtaasti ja pitää vauhtia yllä, mutta oli se haastavaa.

Klo 15.45: Neuvillelle 12,2 sekunnin tappio ja pysyy edelleen niukasti Evansin edellä.

Klo 15.43: Ogier ottaa takkiin peräti 16,4 sekuntia ja menettää kisassa paikkansa Evansille.

– Väärä rytmi sitten, Ogier kommentoi kuultuaan tappionsa.

Klo 15.39: Pajari häviää 14,8 sekuntia.

– Se oli vaikeaa, mutta tie oli silti karheaa loppuun asti. Yritin olla varovainen, mutta toivottavasti en ollut liian varovainen, Pajari sanoo.

Klo 15.38: Ogier sen sijaan on jäänyt matkalla jo yli 11 sekuntia.

Klo 15.36: Evans näyttää, ettei kyse ole niin pahasta kelistä kuin muut antavat ajoillaan ymmärtää. Tulee 1,4 sekunnin päähän Tänakista.

– Vettä tulee aika paljon. Vähän vaikea arvioida, miten onnistuimme, mutta kaikki on hyvin.

Klo 15.35: Pajari on hävinnyt puolivälissä jo kahdeksan sekuntia.

Klo 15.32: Munster hävisi kärjelle 25 sekuntia. Katsuta ottaa saman verran takkiin.

– Ei voi yhtään tietää, onko seuraava mutka liukas vai ei, Katsuta valittelee. On himmannut vauhtiaan selvästi.

Klo 15.27: Rovanperä häviää Tänakin kärkiajalle 6,2 sekuntia. Melkoista mutakeliä tarjolla tänään.

– Katsotaan pystymmekö tekemään mitään. Oli todella liukasta muutaman auton jälkeen, joten katsotaan, voimmeko olla nopeampia kuin jotkut muut. Aika paha pätkä. Automme vuotaa vettä joka puolelta. Ekassa mutkassa oli varmaan puoli litraa vettä katosta suoraan naamalle. En nähnyt mitään ekalta kilometriltä.

Klo 15.25: Rovanperä ja Munster käyvät liukkaalla tiellä pienessä luisussa. Munster ottaa penkasta vähän enemmänkin tukea.

Klo 15.17: Josh McErlean on tien päällä konepelti pystyssä. Myös Alberto Heller on jäänyt matkan varrelle. Sade kastelee tietä parhaillaan.

Kello 14.59: Kalle Rovanperä lähtee lauantaipäivään kahdeksannelta sijalta yli minuutin rallia johtavaa Adrien Fourmaux'ta perässä. Sami Pajari on neljäntenä 11,2 sekuntia kärjestä.

Kello 14.45: Oikein mukavaa lauantaita ja tervetuloa ralliseurannan pariin! Chilen MM-ralli jatkuu tänään kuudella erikoiskokeella. Päivän ensimmäinen etappi pärähtää käyntiin kello 15.07.