Kalle Rovanperä nousi Chilen MM-rallissa lauantaiaamuna kahdeksannelta sijalta kuudenneksi ja kuroi 20 sekunnilla kiinni eroaan kärkeen.

Rovanperän mahdollisuudet voittokamppailun osalta menivät Chilen MM-rallissa jo perjantaina, kun suomalaistähti kärsi rengasrikon ajovirheen myötä.

Lauantain aamupäivän lenkillä Rovanperä aloitti kuitenkin kovan nousun kohti kärkeä ja nosti osakkeitaan jo kuudennelle sijalle. Palkintopallille matkaa on kuitenkin edelleen reilut puoli minuuttia.

– Kaksi ensimmäistä pätkää olivat tosi vaikeita, ja siellä oli kunnon mutapaikkoja varsinkin metsäosuuksilla. Viimeinen pätkä oli aukeampi, ja siellä oli vain kosteaa tietä. Teimme eilen autosta paremman. Tänään myös pätkät olivat erilaisia luonteeltaan, Rovanperä summasi lauantaina.

– Voi olla, että iltapäivällä meidän on palattava vähän vanhoihin säätöihin. Näissä olosuhteissa pitää olla luottamusta autoon.

Rallin kärkeen nousi Toyotan Elfyn Evans, joka johtaa kisaa yhdeksän pikataipaleen jälkeen 5,6 sekunnin erolla ennen tallikaveriaan Sebastien Ogieria. Kolmannella sijalla on Hyundain Adrien Fourmaux, joka on jäänyt kärjestä 9,3 sekuntia.

Keli sanelee tulokset

Aamupäivällä Rovanperä hyötyi lähtöpaikastaan ensimmäisenä autona, mutta iltapäivällä tilanne voi olla toinen. Jos sadekuuroja ei tule, kuiva tienpinta aiheuttaa auraamista ensimmäisille kuljettajille.

– Ei varmasti ole iltapäivällä helppoa, koska menetimme kolme autoa meidän edeltämme. Jos tie kuivuu tosi paljon, niin varmasti ongelmia on luvassa tien auraamisen kanssa. Ikävä kyllä siitä voi tulla tosi vaikeaa, jos irtosoraa tulee. Tietenkin me puskemme täysillä, Rovanperä summasi.

– Jos sade olisi jatkunut, meillä olisi ollut hyvät mahdollisuudet myös tältä lähtöpaikalta. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Pitää vain jatkaa taistelua.

Toyotan Sami Pajari ajaa Rovanperän edellä viidentenä. Eroa suomalaiskuskien välillä on vain 16,3 sekuntia Pajarin eduksi.

WRC2-luokan kärjessä on Oliver Solberg. Suomen Emil Lindholm on luokassa neljäntenä 8,5 sekuntia viimeistä palkintosijaa perässä.