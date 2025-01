MTV seuraa: Jättiyllättäjä jysäytti pohja-ajan! Thierry Neuvillen päivä alkoi karmealla tavalla

Lauantai on MM-ralleissa perinteisesti ratkaisujen päivä, ja Monte Carlossa se on koko kisan pisin. Ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta ja kaikkiaan 120 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia hetki hetkeltä.

KOKONAISTILANNE 10/18 EK:N JÄLKEEN:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sébastien Ogier Toyota 1.43:30,0 2. Elfyn Evans Toyota +16,8 3. Adrien Fourmaux Hyundai +18,4 4. Kalle Rovanperä Toyota +39,5 5. Ott Tänak Hyundai +56,6 6. Takamoto Katsuta Toyota +1:39,9 7. Sami Pajari Toyota +3:43,0 8. Thierry Neuville Hyundai +4:59,1

LAUANTAIN OHJELMA:

EK11 Aucelon / Recoubeau-Jansac 1 – 15,48 km klo 11.05 EK12 La Batie-des-Fonts / Aspremont 1 – 17,85 km klo 12.08 EK13 La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 2 – 27,00 km klo 15.56 EK14 Aucelon / Recoubeau-Jansac 2 – 15,48 km klo 17.05 EK15 La Batie-des-Fonts / Aspremont 2 – 17,85 km klo 18.08

SEURANTA:

EK11 Aucelon / Recoubeau-Jansac 1 – 15,48 km

Klo 11.08: Päivän seuraava pätkä on jo käynnissä. Munster ja McErlean ovat liikkeellä.

EK10 La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1 – 27,00 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Grégoire Munster M-Sport 16:28,6 2. Sébastien Ogier Toyota +0,8 3. Kalle Rovanperä Toyota +1,8 4. Takamoto Katsuta Toyota +3,0 5. Adrien Fourmaux Hyundai +5,0 5. Elfyn Evans Toyota +5,0 7. Ott Tänak Hyundai +10,1 8. Sami Pajari Toyota +10,9 9. Josh McErlean M-Sport +28,3 xx. Thierry Neuville Hyundai +1:01,3

Klo 10.39: Jättiyllätys on totta! Munster nappaa uransa ensimmäisen pohja-ajan, kun Ogier jää 0,8 sekuntia.

– Onnittelut hänelle. Olosuhteissa oli toki valtava ero, mutta hienosti ajettu. Hän teki jo eilen hyviä aikoja. Hän on oikealla polulla, Ogier kehaisee Munsteria.

Klo 10.38: Evans jää Munsterista 5,0 sekuntia, mutta Ogier on viimeisessä väliajassa vain 0,2 sekunnin päässä.

Klo 10.34: Evans ja Ogier ovat molemmat hieman Munsteria perässä, eli jättiyllätys on todella lähellä. Munster on ainoana kuljettajana matkassa viidellä renkaalla.

– Ja vielä pitää nostaa se, että tämä ei ole mikään yleisöerikoiskoe vaan 27 kilometrin pätkä sellaisessa tilanteessa, jossa kärkikolmikko ajaa kilpaa tosissaan. Tämä ei ole sillä tavalla mikään onnenkantamoinen, vaan tämä oli kyllä ajamalla suoritettu pätkä – joskin lähtöpaikka auttoi. Mutta ainahan se jollekin auttaa. Kyllä pitää arvostaa kovasti. Hienoa työtä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Munster on pysähtynyt siirtymälle jännittämään tv-lähetystä puhelimestaan.

Klo 10.33: Fourmaux jää Munsterista 5,0 sekuntia, eli Munterin ensimmäinen pohja-aika on enää Evansista ja Ogierista kiinni.

Maalista ei jostain syystä saada nyt haastatteluja, eli Rovanperän kommentteja ei ole kuultu.

Klo 10.30: Munsterin aika kestää myös Rovanperän hyökkäyksen. Suomalainen jää Munsterista 1,8 sekuntia ja on tässä kohtaa pätkän toiseksi nopein.

Klo 10.28: Pajarin veto oli mainio, sillä Tänak on vain 0,8 sekuntia häntä nopeampi. Virolainen oli vielä pätkän puolivälissä aivan Munsterin kannassa, mutta lopussa tuli reilusti eroa.

– Oli vähän vaikeaa tielle nousseen lian kanssa.

Klo 10.25: Katsuta kiilaa Munsterin ja Pajarin väliin. Luxemburgilainen pitää kiinni pohja-ajasta 3,0 sekunnin erolla japanilaiseen. Kelpo veto kuumeiselta Katsutalta.

Klo 10.22: Pajari maalissa 10,9 sekuntia Munsterille jääneenä.

– Ihan hyvä fiilis kaikin puolin. Ihan hyvä aika ainakin toistaiseksi. Ihan ok flow, mutta silti tosi varman päälle. Koetetaan vain mennä samalla tavalla.

Klo 10.19: Neuville maalissa, ja tappiota Munsterille tulee lopulta reilu minuutti.

– Menetin yhtäkkiä kaikki tehot samaan tapaan kuin Japanissa. Teimme nollauksen, ja sen jälkeen kaikki taas toimi. En tiedä yhtään, mistä oli kyse. Ei tullut hälytyksiä eikä mitään.

Klo 10.16: McErlean toisena kuskina maalissa. Hän jää tallikaveristaan 28,3 sekuntia.

Klo 10.15: Sekä Pajari että Rovanperä ovat jo liikkeellä. Kaksikko on ensimmäisessä splitissä sijoilla yksi ja kaksi, mutta kisan kärkikolmikko on vielä starttaamatta.

Klo 10.11: Munster on tällä hetkellä nopein kuljettaja pätkällä. Neuvillen ero luxemburgilaiseen kasvaa vain hieman, eli ainakin jollain tavalla ongelma on ilmeisesti saatu korjattua.

Klo 10.09: Neuville pysähtyi nollaamaan autoaan, ja hän on sen jälkeen päässyt jatkamaan matkaa. Tappiota edellä lähteneille M-Sport-kuskeille on kuitenkin tullut yli 50 sekuntia.

Klo 10.04: Neuvillen autossa on tekninen vika. Neuville levittelee käsiään.

Klo 10.00: M-Sportin Munster ja McErlean ovat siis jo liikkeellä. Eilen aamupäivän lenkillä koko joukon parasta vauhtia pitänyt Munster joutui eilen keskeyttämään viimeisellä siirtymällä autoon iskeneen sähkövian vuoksi.

Klo 9.56: Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraamaan päivän tapahtumia. Toyotalla on päivään lähdettäessä erinomaisen hyvin pullat uunissa, mutta Montessa voi tunnetusti tapahtua vaikka mitä.

Rengasvalmistaja Hankookin tarjoaman datan mukaan olosuhteet ovat eiliseen nähden täysin erilaiset. Ilman lämpötilan kerrotaan olevan päivän ensimmäisillä pätkillä yli kymmenen astetta plussan puolella, kun se vielä eilisaamuna oli pakkasella.

Pätkillä on paljon kuivia paikkoja, mutta vastaavasti myös paljon kosteaa ja jopa märkää asfalttia. Päivän avauspätkällä, joka on samalla kisan pisin, on yhdessä paikassa mustaa jäätä.

– Erittäin liukas jarrutus, Hankook kertoo 11,2–11,5 kilometrin kohdassa olevasta paikasta.

Rengasvalinnoissa on taas huomattavia eroja: