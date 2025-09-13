Ott Tänak on jättänyt Chilen MM-rallissa leikin kesken nyt kahteen otteeseen. Mestaruustaistelussa jo valmiiksi takamatkalla olleen virolaistähden tilanne näyttää lauantain päivähuollossa tukalalta, ja sunnuntain lisäpisteetkin ovat kaikkea muuta kuin selviö.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Chilen MM-ralli 11.–14.9.

La: EK:t 7–12 klo 15.07 alkaen

Su: EK:t 13–16 klo 14.23 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Tänakin kisa jäi perjantaina kesken viimeisellä erikoiskokeella kärkipaikalta, kun hänen autonsa moottori hajosi. Hyundai hyödynsi sääntöjen tarjoaman mahdollisuuden moottorin vaihtamiseen, ja Tänak palasi lauantaiaamuna reitille.

Sateisissa olosuhteissa hän pääsi nauttimaan parhaasta lähtöpaikasta ja teki pohja-ajat rallin seitsemännelle ja kahdeksannelle erikoiskokeelle. Kun muut suuntasivat aamun viimeiselle pätkälle, Tänak kurvasi autonsa nokan kohti Concepcionin huoltoparkkia ja jätti päivän kesken.

– Sääntöjen mukaan saamme käyttää kahta moottoria vuoden aikana. Nyt käytössä oleva moottori on se, jossa meillä oli ongelmia Ruotsissa, eikä tämäkään ole hyvässä kunnossa. Moottori alkoi olla äärirajoilla jo näiden kahdella pätkällä, joten yritämme säästää sitä sunnuntaihin. Toivottavasti se vie meidät neljän pätkän läpi, Tänak kertoi toisen keskeytyksensä syistä Dirtfishille.

Tänak oli Chileen tullessaan MM-sarjassa neljäntenä, 18 pisteen päässä Elfyn Evansista. Lauantain päivähuollossa Evans johtaa kisaa ennen MM-pisteissä kolmantena olevaa Sebastien Ogieria. MM-kakkonen Kalle Rovanperä on puolestaan kuudentena.

Tämänhetkisillä sijoituksilla Tänakin takamatka Evansiin olisi kasvamassa 43 pisteeseen. Ogier on karkaamassa 26:n ja Rovanperä 19 pisteen päähän.

– Yritimme olla tänään vahingoittamatta moottoria kovin paljoa, ja tarkoitus oli katsoa tarkasti saamaamme dataa, valmistautua hyvin huomiseen ja tehdä kaikki mahdollinen.

Sunnuntaina yksittäinen kuljettaja voi saavuttaa enintään kymmenen pistettä. Mikäli olosuhteet ovat märät ja vetiset, Tänakin lähtöpaikka ensimmäisenä on koko joukon paras.

– Katsotaan, mikä tilanne on tämän rallin jälkeen. Teen aina parhaani, kun aloitan rallin. Sillä ei ole oikeastaan edes väliä, ajetaanko mestaruudesta vai vain yksittäisestä rallista. Muuten ei olisi mitään järkeä lähteä ralliin. Aina pitää olla vähän innostusta ja motivaatiota. Se on osa tätä työtä.

Chilen MM-ralli on kauden neljänneksi viimeinen, ja pisteitä on viikonlopun jälkeen otettavana vielä 105.