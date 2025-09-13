– Kyse on vain moottoririkosta. En tiedä. Noin kilometri ennen maalia menetin sylinterin. Luulin, että kyse oli sytytystulpasta tai jostakin, mutta kun jatkoin, menetin toisenkin, joten tajusin kyseen olevan jostain pahemmasta, Tänak perkaa Dirtfishille

.

– Kaikki näytti hyvältä Paraguayn jälkeen. Tänäänkin kaikki sujui hyvin – ei mitään viitteitä mistään. Menetimme vain sylinterin sylinterin jälkeen ja se oli siinä.