Hyundain virolaistähden Ott Tänakin MM-ralli Chilessä päättyi keskeytykseen.
Viiden erikoiskokeen jälkeen rallia johtaneen Tänakin kisa sai synkän käänteen perjantain viimeisellä erikoiskokeella, kun hänen kisansa päättyi keskeytykseen moottoririkon vuoksi.
Tänakin mukaan moottori hajosi täysin yllättäen, eikä virolainen ensin uskonut kyseessä olevan kovinkaan iso ongelma.
– Kyse on vain moottoririkosta. En tiedä. Noin kilometri ennen maalia menetin sylinterin. Luulin, että kyse oli sytytystulpasta tai jostakin, mutta kun jatkoin, menetin toisenkin, joten tajusin kyseen olevan jostain pahemmasta, Tänak perkaa Dirtfishille