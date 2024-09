EK7: Esapekka Lapille taas lunta tupaan, Kalle Rovanperä väläytti jo vauhtiaan– MTV seuraa

KOKONAISTILANNE 7/16 EK:N JÄLKEEN:

LAUANTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK8 Lota 1 – 25,64 km

Klo 16.18: Sesks selvittää päivän ensimmäisen pitkän pätkän läpi. Ogier tulee perässä taas yli 20 sekuntia kovempaa. Muista Neuville on väliajoissa vielä Ogieriakin kovemmassa vauhdissa.

EK7 Pelun 1 – 15,65 km

– Alussa oli aika liukasta. On vaikea arvioida pitoa.

– Alku on vaikea, paljon mutaisia paikkoja ja kiviä. Aika paljon yllätyksiä. Loppu oli sellaista kuin odotimme.

– Ihan ok. Tämä lenkki on aika paljon renkaan säästämistä. Ei tule olemaan helppoa, mutta yritetään ajaa hyvin.

Klo 15.38: Pajari maalissa. Tappiota Ogierille tulee 13,2 sekuntia, eli Pajari on kymmenyksen nopeampi kuin Lappi.

– Ihan ok. Aika liukasta on. Taas uutta. En ole näin hitaita teitä tällä autolla ajanut. On aika liukasta ja pitkä lenkki, niin pitää ajaa fiksusti, ettei kuluta rengasta loppuun.