Mitä lapselle pitäisi opettaa koulumatkaa varten? "Hyvä sopia myös puhelinsäännöt"

Mikäli lapsi on lähdössä syksyllä koulutielle eikä hänen kanssaan ole vielä aloitettu koulumatkaan ja siihen liittyvään liikennekäyttäytymiseen perehtymistä, kannattaa tarttua tuumasta toimeen mahdollisimman pian.

Kysymys: Mitä liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita lapselle tulisi painottaa koulumatkaa opeteltaessa?

Kysymys: Mitä liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita lapselle tulisi painottaa koulumatkaa opeteltaessa?

Vastaus: Tarve koulumatkaopettelulle on käsillä luonnollisesti silloin, jos lapsi on aloittamassa koulutietään. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa hetki, jolloin vanhempien apua asiassa tarvitaan.

Jos esimerkiksi tähän asti kouluun on kuljettu jalan ja jatkossa on tarkoitus taittaa taivalta pyörällä, pitää tuttuunkin koulureittiin liittyvät riskit kartoittaa uudelleen.

Siirtyminen jalankulkijasta pyöräilijäksi tuo tutullekin reitille uusia riskejä.Teppo Vesalainen

Myös koulun vaihtuminen saattaa viedä lapsen entuudestaan tuntemattomaan ympäristöön.

Vaikka kyseessä olisi niin sanottu kuljetusoppilas, hänenkin kanssaan on tarpeellista pohtia koulumatkaan ja -kuljetukseen liittyviä riskejä.

Riskikartoitus, suunnittelu ja harjoittelu

Vanhemman tehtävä on suunnitella turvallinen reitti lapselle.

Tärkeää on tiedostaa lapsen aikuista pienempi koko. Se tuo haasteita pienen koululaisen omaan havainnointiin ja vaikeuttaa myös lapsen havaitsemista lähestyvän ajoneuvon kuljettajan näkökulmasta.

Koulureittiä yhdessä opeteltaessa vanhemman pitääkin kyykistyä lapsen viereen ja katsella tilannetta hänen silmiensä korkeudelta. Näin saattaa paljastua jotain sellaista, mitä ei muuten olisi huomannut lapsen kanssa käsitellä.

Lapsen pieni koko tuo haasteita sekä havainnointiin että havaittavuuteen.Teppo Vesalainen

Mikäli pienellä, kohtuullisella, kiertämisellä pystyy esimerkiksi vilkasliikenteisen tien toiselle puolelle siirtymään ali- tai ylikulun kautta normaalin tienylityksen sijaan, se on vahva peruste kyseisen reitin käyttöön.

Jos yli- tai alikulkua ei ole, kannattaa vilkkaiden teiden ylityksissä priorisoida liikennevalo-ohjattuja risteyksiä tavallisten suojateiden edelle.

Järkevää on kulkea matka muutamaan kertaan lapsen kanssa yhdessä sillä liikkumisvälineellä, jolla matkaa on tarkoitus alkaa taittamaan jatkossa.

Harjoitellessa on tärkeää vastuuttaa lapsi itse havainnoimaan ajoneuvoja sekä tekemään päätöksiä siitä, milloin tienylitys on turvallista.

Aikuinen luonnollisesti puuttuu asiaan, jos tilanne vaikuttaa sitä edellyttävän.

Olennaista on muistuttaa lasta, että jos toisesta suunnasta lähestyvä autoilija pysähtyy antamaan tietä, ei ole automaattisesti selvää, että myös vastakkaisesta suunnasta lähestyvä väistäisi. On siis tärkeää, että lapsi näissäkin tilanteissa muistaa havainnoida molemmille sivuille.

Muuallakin kuin kodin ja koulun välillä lapsen kanssa käveltäessä kannattaa häntä kehottaa katsomaan autot ja valitsemaan sopiva ylityshetki.

Olennaista on korostaa, että pelkästään kaverin näkemykseen oikeasta tienylityshetkestä ei pidä luottaa vaan aina on muistettava havainnoida itse.

Kun koulumatka on kuljettu lapsen kanssa muutamaan kertaan ja se on alkanut sujua, hänet kannattaa lähettää harjoitusmielessä kulkemaan matka yksin. Vanhempi voi esimerkiksi viedä lapsen koululle, josta lapsi sitten lähtee itsenäisesti kävelemään tai pyöräilemään kotiin. Vanhempi puolestaan siirtyy huomaamatta tarkkailuasemiin jonnekin matkan varrelle.

Ilman havainnointia tapahtuvan poukkoilun riskejä on syytä korostaa

Tienylitystä edeltävän huolellisen havainnoinnin lisäksi on olennaista painottaa myös yllättävään poukkoiluun liittyviä riskejä.

Äkkinäinen arvaamaton ryntäys yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien puolelta toiselle saattaa yllättää takaa tai edestä lähestyvän pyöräilijän tai mopoilijan, mikäli hän ei ole osannut varautua tilanteeseen riittävän alhaisella nopeudella.Teppo Vesalainen

Paha vaaratilanne saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, jos yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän toiselta puolelta ryntää yllättäen sen toiselle puolelle varmistamatta, lähestyykö edestä tai takaa pyöriä, mopoja, sähköpotkulautoja tai muita vastaavia.

Vastaavasti kohtalokkaaksi saattaa koitua ryntäys ajoradan yli huomion kiinnittyessä epäolennaiseen, kuten tien toisella puolella näkyvään kaveriin tai lähestyvään linja-autoon, johon pitäisi ehtiä.

Poikkeuksellisiinkin tilanteisiin on syytä varautua jo etukäteen

Tutullakin matkalla voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita, jos esimerkiksi liikennevalot eivät toimi.

On tärkeää, että lapselle on kerrottu tällaisen tilanteen mahdollisuudesta ja hänet on ohjeistettu toimimaan siinä.

Mitä lapsen pitää muistaa, kun suojatien eteen on pysähtynyt auto? Juttu jatkuu videon alla.

1:59 Katso myös: Autoliiton videolla näytetään, mitä lapsen pitää ottaa huomioon, kun suojatien eteen on pysähtynyt auto.

Muutenkin on olennaista muistuttaa lasta, että liikennevaloissa vihreän valon palaessakin on syytä aina havainnoida sivuille ennen suojatielle astumista. Valitettavan moni autoilija ajelee vanhoilla vihreillä ja saattaahan sieltä tulla hälytysajoneuvokin.

Puhelin varastaa huomiota

Lapsen kanssa pitää sopia myös puhelimen käytön pelisäännöt. Puhelinta ei tule käyttää liikenteessä liikuttaessa eli pelejä pelaillaan tai nettiä selaillaan vasta kotona.

Mikäli joku soittaa tai lähettää viestin, kun ollaan valmistautumassa tien ylitykseen tai ylittämässä sitä, puhelin tulee jättää huomiotta. Soittajalle tai viestin lähettäjälle voi sitten palata myöhemmin, turvallisemmassa tilanteessa ja paikassa.

Lapsen kanssa tulee sopia myös puhelimen käytön pelisäännöt liikenteeseen.Teppo Vesalainen

Olennaista on, että vanhemmat itse toimivat esimerkkeinä vastuullisessa puhelimen käytössä.

