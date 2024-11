Poliisi järkyttyi: Lumikaaoksessa törttöillyt useita autoilijoita kesärenkailla

MTV Uutisten haastateltavana Espoon Nihtisillalta Kehä I:n läheisyydessä on Länsi-Uudenmaan poliisin komisario Hannu Kontola .

Kontola kertoo, että runsas lumentulo on ollut poliisin näkökulmasta hieman huolestuttavaa. Kontola luonnehtii tämän hetkistä kelitilannetta äärimmäisen huonoksi.

– On ollut lukuisia onnettomuuksia. Ei onneksi kuitenkaan mitään vakavampia tähän mennessä. Toivotaan, että se jatkuu näin myös loppupäivän aikana.

Lumen kauttaaltaan peittämiä, liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia ”igluautoja” on ollut poliisin mukaan tänäänkin liikenteessä.

– Se on se perinteinen. Aina kun ensimmäiset lumisateet tulevat, niin niitä valitettavasti aina näkyy. Niin kuin tänäänkin.

Lukuisia kesärenkailla törttöileviä lumikaaoksessa

Myös kesärenkaiden kanssa lumessa sutivia autoja on tullut poliisin tietoon.

– Niin uskomattomalta kun se kuulostaa, niin näitä on tullut. Ei yhtä tai kahta, vaan lukuisia, mikä on todella huolestuttavaa. Ja on aiheutunut myös onnettomuuksia tästä johtuen.