Tiedätkö, missä kunnossa talvirenkaasi ovat? Näin tarkastat!

Nastarenkaita saa käyttää tuon talvirengaspakon ajan sekä tarvittaessa muulloinkin, mikäli sää- tai keliolosuhteet niiden käyttöä edellyttävät. Kitkarenkaiden käyttöä puolestaan ei ole rajoitettu. Kitkarengas on kuitenkin talvirengas, ja sen ominaisuudet on optimoitu talviolosuhteisiin. Näin ollen kesäkäyttöön kitkarengasta ei voi suositella.



Renkaiden avulla hoidetaan auton kiihdyttäminen, ohjaaminen ja jarruttaminen. Myös tiettyjen auton turvalaitteiden, kuten ajonvakautusjärjestelmän, toiminta perustuu pitoon. Renkaiden on siis oltava kunnossa. Talvirenkaat kannattaakin tarkastaa jo ennen kuin niiden alle vaihtaminen on ajankohtaista. Mikäli renkaat ovat uusimisen tarpeessa, ehtii sen sitten vielä – ainakin Etelä-Suomessa – tekemään kaikessa rauhassa, ennen talvirengaskauden alkua. Lapin olosuhteet pakottivat tänä vuonna osan siellä autoilevista vaihtamaan talvirenkaat alle jo syyskuussa.