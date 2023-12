Lapsiasiainvaltuutettu pelkää väkivallan lisääntyvän perheissä: "Ihmiset kykenevät melkoiseen pahuuteen lapsiaan kohtaan"

Äitiä ja isäpuolta epäillään murhasta

Sosiaalinen ja taloudellinen stressi

Viime aikoina Pekkarinen on ollut huolissaan. Ilmassa on riskejä, jotka ennustavat lapsiin kohdistuvan perheväkivallan lisääntymistä.

– Kun kuuntelet näitä, on vaikea sanoa, kumpi on muna ja kumpi on kana. Nämä ovat tyypillisesti sellaisia, jotka ruokkivat toisiaan.

Lapset kokevat väkivaltaa kotona

– Viisi prosenttia lapsista tarkoittaa, että joka koululuokalla on lapsi, jota on kohdeltu vakavasti väkivaltaisesti kotona.

"Emme voi ummistaa silmiämme"

– Me emme voi ummistaa silmiämme ja ajatella, että tätä tapahtuu vain päihdeperheissä tuolla jossain. Meillä on paljon ihan tavallisia keskituloisia perheitä, joissa lapsia läpsitään, tönitään, heitä uhkaillaan ja heille huudetaan.

Kuritusväkivalta on petollista

– Sanon aina näille ihmisille, että se on kalteva pinta, koska väkivallalla on tapana eskaloitua.

Ei kykyä asettua lapsen asemaan

– Avun hakeminen on tosi vaikeaa. Vanhemmat pelkäävät, että jos paljastuu, että he ovat käyttäneet kuritusväkivaltaa, lapset viedään heiltä pois. Minun viestini on, että apua on saatavilla.