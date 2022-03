Vilja Eerikan ja Latokartanon surmien välisenä aikana syntyi hienoja papereita, mutta suunnitelmat jäivät hyvän tahdon varaan: "Hulluutta"

Päällimmäinen tunne tästä tapauksesta on suru, sanoo Uutisaamussa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

– Mutta myös hyvin voimakas turhautuminen. Näitä perhesurmia meillä on pitkässä juoksussa ollut vuosikymmenestä toiseen samat määrät vuosittain, Pekkarinen toteaa.

"Hienoja papereita"

Kävi selväksi, että tapauksilla on yhdistäviä tekijöitä. Näitä ovat niin vaikeat erotilanteet, vanhempien mielenterveysongelmat kuin päihteiden käyttökin. Ylipäätään kuormittava perhetilanne .

– Näkemykseni on, että valtakunnan tasolla nämä ovat jääneet hyvän tahdon varaan. Nämä ovat hienoja papereita, upeita ympyröitä ja neliöitä, mutta käytännössä mikään ei ole muuttunut, vaan mennyt jopa hullumpaan suuntaan, Pekkarinen jatkaa.

Pekkarinen luettelee uusia ja vanhoja ongelmia: Poliisi saattaa ottaa virka-avusta maksua, psykiatrisiin palveluihin on valtavat jonot, lastensuojelu on täysin kuormittunut ja oppilashuollot ovat koronan aikana olleet helisemässä.

"Se on hulluutta"

Erityisen harmissaan lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen on kotikäyntien puutteesta. Ne ovat hänen mukaansa tutkitusti hyvin tehokas keino estää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Korona-aikana kotikäyntejä on karsittu entisestään.

– Meillä huolehditaan, että paperit ovat pilkulleen läjässä, mutta (pois jää) se tärkein työ eli asiakkaiden ja lasten kohtaaminen, kotikäynnit, arjen rakenteen pohtiminen yhdessä perheen kanssa. Semmoiset lopetetaan, kun töitä tehostetaan. Se on hulluutta, ei siinä ole mitään järkeä, Pekkarinen sanoo.

– Näissä lapsiin kohdistuvissa väkivaltatapauksissa on hyvin tyypillistä, että lapsi ei uskalla tai halua kertoa kenellekään, koska luottamussuhde aikuisiin on särkynyt. Jos työntekijä tapaa lasta silloin tällöin tai ei ollenkaan, niin ei luottamussuhdetta synny, Pekkarinen muistuttaa.

Siinä on eroa, surmaako lapsen äiti vai isä. Kun äiti tappaa lapsensa, on kyse usein vastasyntyneestä tai omasta, vähän vanhemmasta lapsesta. Tuolloin kytköksiä löytyy mielenterveyden häiriöihin ja yksinäisyyteen. Usein myös viranomaisiin on oltu yhteydessä.