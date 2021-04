– Kesää kohti mietimme, onko meillä vielä joitakin paikkoja etsimättä. Etsintöjen ajankohta on aina lähes pakostakin ajoitettava kesään, koska lumipeite ja vaikeakulkuinen maasto hankaloittavat erämaaetsintöjä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Halme Lapin poliisista kertoo.

Antti lähti katoamista edeltävänä iltana kaverinsa kanssa Ivalosta, missä hän asui. He ajoivat Karigasniemelle ja sieltä Angeliin, missä hänet nähtiin poliisin tietojen mukaan viimeisen kerran. Ruumista ei ole löydetty.

– Joitakin soittoja on tullut dokumentin jälkeen aiheeseen liittyen, mutta ei mitään radikaalia tai mullistavaa. On esimerkiksi kerrottu samannäköisen henkilön liikkeistä tiettynä ajankohtana ja niin edelleen. Enemmän kyse on siitä, että ihmiset tahtovat tuoda joitakin seikkoja tai näkemyksiä poliisin tietoon. Mitään erityistä tai useita samaan asiaan liittyviä vinkkejä ei ole tullut, Halme sanoo.