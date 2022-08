Aavedata-ryhmä esittää saaneensa yliluonnollisia viestejä Raisa Räisäseltä, Riina Mäkiseltä ja Antti Hanhivaaralta – KRP:n konkaritutkija tuomitsee

"Me emme väitä mitään."

Räisänen on poliisin mukaan murhattu, mutta hänen ruumistaan ei ole löydetty. Mäkinen ja Hanhivaara ovat kadonneet jäljettömiin.

Aavedata on julkaissut Hanhivaaran katoamista käsittelevän jakson alkuvuodesta. Siinä kaksikko yrittää ottaa yhteyttä kuolleeksi julistettuun mieheen niin sanotun "ghost boxin" kautta.

Mikä ihmeen ghost box?

Ghost box tai spirit box on paranormaaleista ilmiöistä kiinnostuneiden keskuudessa tunnettu vempain. Verkossa laitteita myydään nimenomaisesti aavejahtiin .

Kyse on eräänlaisesta kannettavasta radiovastaanottimesta, joka suhisee, kohisee ja päästelee erilaisia ääniä. Joskus melske muistuttaa ihmisääntä, mutta yleensä lähinnä yksittäisiä sanoja tai äänteitä.

Kyynisempi näkemys on, että radiotaajuuksia nopealla tahdilla skannaava laite vain toistaa radioaalloilta löytämiään äänenpätkiä tai häiriöääniä.

"Antti ootko sää täällä nyt meidän kanssa?"

– Antti me haluttais tietää, missä sun ruumis on. Sun omaiset haluais saada sut haudattua. Onko sun mahdollisuus auttaa meitä ja kertoa ohjeita, missä sun ruumis on? Jupe Keskitalo vetoaa Hanhivaaran haamuun pimeässä metsikössä.