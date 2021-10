Mitä Antti Hanhivaaralle tapahtui Inarin erämaassa 15 vuotta sitten? MTV Uutiset kiersi paikat, missä Antti nähtiin viimeisen kerran

Kotibileisiin Karigasniemelle

– Antin luona on ollut useampia kavereita ja siellä on ilmeisesti tullut jotain riitaa, koska naapurin rouva oli mennyt sinne valittamaan kovasta metelistä. Nainen oli nähnyt asunnossa useampia ihmisiä, ainakin 4-5 henkeä. Asunto tyhjentyi naapurin käynnin jälkeen, Antin sisko Elina Tuiskala kertoo MTV Uutisille.

Nuoret miehet saapuivat vasta todella myöhään perjantai-iltana perille kylälle. Karigasniemellä he menivät yhteisen tuttunsa luo kotibileisiin. Juhlat pidettiin rivitalossa, joka sijaitsee aivan kylän keskustan tuntumassa.

– Erinäisiä huhuja liikkuu, mitä kotibileissä on tapahtunut, mutta mitään varmaa tietoa siitä ei ole eikä myöskään siitä, ketä juhlissa on ollut paikalla. Minun mielestäni olisi ollut tärkeää selvittää, ketä bileissä on ollut ja nekin henkilöt olisi pitänyt kuulustella, sisko sanoo.