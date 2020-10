Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Rytkösen mukaan vihjeitä on tullut edelleen, mutta ne koskevat miehen liikkeitä katoamista edeltävältä ajalta. Nämä havainnot eivät ole edistäneet tutkintaa.

Etsintöjä on jatkettu edelleen kuntarajamaamerkki Rillankiven ja sen viereisellä pienellä Poltinlammella.

– Etsinnät on edelleen keskitetty samalle alueelle, josta hänen autonsa on löytyi katoamisen jälkeen. Auto on nyt omaisten hallussa, Rytkönen kertoo.