Kolme teoriaa, mitä Antti Hanhivaaralle tapahtui – 15 vuoden takainen katoaminen on yhä täysi mysteeri

Katoaminen

Poliisin mukaan Antti Hanhivaara katosi Angelin erämaahan 14. lokakuuta 2006. Antti asui tuohon aikaan Ivalossa rivitaloasunnossa koiransa kanssa. Hän lähti kotoaan kaverinsa kanssa perjantai-iltana 13. lokakuuta vuonna 2006 autollaan kohti Karigasniemeä ja Angelia, missä hän katosi.

Karigasniemellä kaverukset menivät kotibileisiin. Sieltä matka jatkui vielä yöllä 60 kilometrin päähän Angeliin. Auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi kolme ihmistä.

Seuraavana aamuna Antin autolla oli ajettu hurjaa kyytiä Angelin sorateillä ja sorakuopalla. Auto oli pahasti rikkoutunut, kun se hylättiin tien poskeen Angelissa. Bensa oli loppu ja renkaat ajettu vanteille.

Poliisin mukaan Antti käveli erämaan suuntaan hiekkatietä pitkin. Kaksi miestä oli puutöissä tien vieressä ja he näkivät mieshenkilön kävelevän metsään päin. Poliisin mukaan tuo mies oli Antti.

– Poliisi on pystynyt jälkikäteen saamaan kävelijästä sellaiset tuntomerkit, että siinä olisi ollut Antti kyseessä, vanhempi konstaapeli Risto Mertala Lapin poliisilaitokselta kertoo.

Poliisi uskoo Antin menehtyneen erämaahan. Häntä on etsitty useiden vuosien aikana Karigasniemeltä, Angelista ja erämaasta.

– Etsintöjä on suoritettu useasti. Vihjeitä on käyty vahvistamassa ja poissulkemassa. Nyt kun katoamisesta on niin kauan aikaa jo, tutkinta on enemmän poissulkevaa, Mertala luonnehtii.

Mertala on itse ollut lukuisia kertoja etsimässä Anttia maastosta.

– Ennen kaikkea omaisten takia toivon, että Antti löytyisi. Toivottavasti tulee jotain konkreettista tietoa tai vihjeitä, ja pystymme kohdentamaan etsintöjä paremmin.

Poliisi ei ole koskaan 15 vuoden aikana epäillyt asiassa rikosta.

– Meidän näkemyksemme mukaan hän on kadonnut erämaahan. Se ei ole tarkkaan tiedossa, miksi hän on metsään juuri tuolloin kävellyt. Missään vaiheessa emme ole saaneet tutkinnan aikana sellaisia seikkoja tietoon, että asiassa olisi syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, tutkinnanjohtaja Mikko Halme Lapin poliisilaitokselta kertoo.

Poliisi on vuosien aikana puhuttanut lukuisia katoamiseen liittyviä ihmisiä, mutta se ei kerro, ketä kaikkia on kuultu. Edes omaiset eivät tiedä, ketä henkilöitä tutkinnassa on kuultu.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisilla on suhteellisen hyvä näkemys siitä, mitä Antille on tapahtunut ennen hänen katoamistaan.

– Kyseessä on ollut työläs poliisitutkinta, mutta työ jatkuu edelleen. Poliisi pyrkii selvittämään asian. Tämä on niin iso tutkinta, että ei ole montaa juttua, jonka eteen olisi tehty näin paljon töitä, Halme vakuuttaa.

Jos Antti on kuollut maastoon, hänen ruumiistaan tuskin on juuri mitään jäljellä. 15 vuodessa ruumis ehtii maatua.

– Voi olla, että mitään ei ole enää löydettävissä, kun huomioidaan vielä erämaaolosuhteet. En osaa sanoa varmuudella selviääkö asia koskaan, mutta toivon sitä tietenkin omaisten ja muidenkin vuoksi, Halme sanoo.

Rikosepäily

Antti Hanhivaaran omaiset eivät ole poliisin lailla yhtä vakuuttuneita siitä, että Antti olisi vain kadonnut erämaahan. Perhe on aina toivonut, että poliisi tutkisi myös rikoksen mahdollisuutta asiassa.

Siskon on vaikea uskoa poliisin teoriaan, että Antti olisi kävellyt metsään. Koko katoamistarina kuulostaa siskosta hullulta.

– Uskon, että hän olisi siinä tapauksessa jo löytynyt, Elina Tuiskala sanoo.

Poliisin mukaan viimeinen havainto Antista on, kun sivulliset näkivät hänet kävelemässä pientä soratietä metsään, erämaan suuntaan.

Sisko ei pidä havaintoa varmana.

– Sen lauantaiaamun aikana Antin autolla on ajettu ympäri Angelia, sillä on rällätty sorakuopalla ja pitkin hiekkateitä, autosta on useampia havaintoja. Minun mielestäni kellonajat eivät täsmää, koska jos auto on nähty kello 10–10.30 aikaan Karigasniemen suunnalla Angelissa, niin miten Antti olisi voinut olla jo samaan aikaan kävelemässä metsään? Siitä herää kysymys, kuka autoa siinä vaiheessa ajoi ja kuka käveli metsään? Elina Tuiskala ihmettelee.

Siskon mukaan Antti ei ollut itse viimeinen, joka autoa ajoi. Tämä käy siskon mukaan ilmi poliisin tutkintapapereista, joita hän on nähnyt. Perhe on nähnyt vain muutamia sivuja tutkinnasta, ei läheskään kaikkea materiaalia.

15 vuoden aikana perhe on saanut valtavasti vihjeitä ja yhteydenottoja Antin katoamiseen liittyen.

– Kaikkien huhujen, vinkkien ja epämääräisten vihjeiden perusteella ja sen perusteella mitä olen itse selvittänyt, tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että Antti olisi itse kävellyt erämaahan. Antilla olisi alkanut uudet työt seuraavalla viikolla. Hän oli aktiivisesti ja tiiviisti tekemisissä perheen kanssa. Hänellä oli tukiverkkoja ja asiat ihan hyvin. Ei hänellä ollut mitään syytä kävellä metsään, Tuiskala kertoo.

1:55 "Kuka autoa oikeasti ajoi ja kuka käveli metsään?" – Siskon mukaan Antti Hanhivaarasta tehdyt havainnot eivät täsmää. Katso video!

– Minä epäilen, että siinä on tapahtunut jonkinnäköinen henkirikos.

Samaa mieltä on Antin isä Jarmo Hanhivaara.

– Isänä uskon, että hän ei ole edes kävellyt sinne erämaahan, vaan hän on jäänyt paljon aikaisemmin pois matkasta. Hän ei ole välttämättä ollut edes kyydissä Angeliin asti, isä sanoo.

– Lähinnä epäilen rikosta, hän jatkaa.

Sisko on yrittänyt olla yhteydessä jokaiseen kavereista, jotka olivat Antin auton kyydissä juuri ennen tämän katoamista. Kukaan kavereista ei ole vastannut tai he ovat pakoilleet yhteydenottoja.

– Heidän käytöksensä ihmetyttää minua. Kukaan heistä ei halua keskustella ja kertoa, miten ilta, yö ja katoamisaamu heidän mielestään meni. Näin heistä yhden kerran, mutta hän lähti minua karkuun. Niin kauan on itselläkin syytä epäillä, että heillä on jotain salattavaa, kun kukaan heistä ei suostu puhumaan, Tuiskala sanoo.

Sisko on ihmetellyt sitäkin, että jos Antti todella olisi kävellyt metsään, miksi hänen kyydissään Ivalosta asti matkustanut mies ei lähtenyt etsimään Anttia tai tehnyt katoamisilmoitusta.

– Tämä kaveri soitti itselleen kyydin Angelista Ivaloon. He ovat ohi ajaessaan nähneet vielä Antin auton hylättynä huonossa kunnossa. Miksi he eivät ole siinä kohtaa lähteneet etsimään Anttia? Ja miksi kaverit eivät ilmoittaneet kenellekään, että Antti on kadonnut?

– Muutaman päivän päästä kaverit palasivat Angeliin, ja he kävivät etsimässä Antin puhelinta tämän autosta. Sekin oli erikoista, sisko kertoo.

Katoamisilmoitus Antista tehtiin vasta monta päivää myöhemmin, kun serkut yrittivät tavoitella Anttia. Serkut kertoivat asiasta äidilleen, eli Antin tädille, joka teki katoamisilmoituksen poliisille.

Elina Tuiskala on etsinyt veljeään vuosien ajan Angelin maastosta. Hän ei aio lopettaa etsimistä.

– Minä etsin niin kauan, että jotain vastauksia tulee. Teen kaikkeni sen eteen, jotta Antti löytyisi. En usko, että hän on enää hengissä, mutta helpottaisi kun tietäisi, mitä hänelle on tapahtunut. Surutyö on tällä tavalla koko ajan kesken.

Sisko toivoo, että asiaan saataisiin jokin vastaus ja jos joku jotain tietää, niin puhuisi asiasta.

Perhe päätti yhteisesti muutama vuosi sitten, että Antti julistetaan kuolleeksi. Se tapahtui vuonna 2018. Väestörekisterikeskukseen Antin kuolinpäiväksi on merkitty 14. joulukuuta 2011, viisi vuotta katoamispäivästä.

Kateissa vapaaehtoisesti

Kolmas mahdollisuus on, että Antti Hanhivaara on kadonnut omasta tahdostaan ja hän elää vieläkin jossain.

Muutamat seikat ennen Antin katoamista puhuvat sen puolesta, että hän olisi itse päättänyt kadota.

Antti kävi melko aktiivisesti Laitilassa äitinsä ja siskonsa luona kesän 2006 aikana. Matkat hän taittoi omalla autollaan.

– Antti oli kesällä ostanut auton itselleen ja ajelimme sillä paljon. Kiinnitin huomiota, että autossa oli aika paljon tavaraa. Koko auto tuntui jotenkin kauhean salaperäiseltä, koska Antti peitti niitä tavaroita. Olen miettinyt, häpesikö hän sitä rojun määrää, Elina Tuiskala pohtii.

Siskon mukaan veli todennäköisesti tuli toimeen ihan hyvin, koska hänellä oli varaa ajaa suhteellisen usein Laitilaan. Bensaan meni paljon rahaa, koska matka Ivalosta Varsinais-Suomeen oli pitkä.

– Jälkikäteen olen kuullut, että Antti olisi pyytänyt rahaa lainaan perjantaiaamuna 13. lokakuuta, eli päivä ennen katoamistaan. En tiedä mihin hän sitä rahaa olisi tarvinnut.

Ensimmäisten kuukausien ajan perhe jaksoi uskoa, että Antti on hengissä ja palaa vielä takaisin. Katoaminen ei sopinut Antin luonteeseen.

– Mietin sitäkin, olisiko hän lähtenyt ja aloittanut elämän uudestaan jossain muualla. Antin eräs ystävä uskoo edelleen, että Antti lähti Thaimaahan ja että hän asuu ja elää siellä, sisko kertoo.

Tuiskala ei itse usko veljensä olevan enää elossa jossakin.

Antti kävi viimeisen kerran äitinsä ja siskonsa luona Laitilassa vain kolme viikkoa ennen katoamistaan. Poikkeuksellista tuolla käynnillä oli se, että Antti antoi äidilleen oman avaimensa äitinsä asuntoon ja halasi äitiä pitkään lähtiessään.

Myös paikallisessa kaupassa oli käyty keskustelu, joka on herättänyt jälkikäteen siskon epäilykset siitä, olisiko Antti kuitenkin kadonnut vapaaehtoisesti.